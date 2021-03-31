【全程影音】國民黨召開「蔡政府雙標秀下限 酬庸無底限！」記者會｜2021.03.31

國民黨團提案要求國營事業、公股主導的公司擔任董事長及總經理，初任年齡不得超過65歲，續任年齡不得超過70歲；民進黨團昨（30）日下午協商時，對此提案捍然拒絕。對此，國民黨立法院黨團今日召開記者會，批「蔡政府雙標秀下限 酬庸無底線」。國民黨立委鄭麗文轟民進黨雙標，並質疑「有這麼多肥貓要養嗎？」千歲酬庸團「一大串像肉粽」。

鄭麗文表示，民進黨執政以來最為人詬病的現象就是「吃相難看」，就算政治酬庸也要有一定的底限、適才適所，有關國營事業經理人，過去國民黨執政期間就已經有非常清楚的規定，初任年齡不得超過65歲，任內若年齡超過68歲就應更換；而財團法人標準更嚴格，當年在民進黨團總召柯建銘帶領下，民進黨黨團強力要求通過，初任年齡不得超過62歲，任期屆滿前若年滿65歲，必須在三個月內更換。

過去對於人才遴選，民進黨要求標準要更嚴格，鄭麗文批評，結果雙標民進黨在執政後馬上更改規定，2017年馬上加上但書，如果有特殊原因，行政院核准就可繼續留任，財團法人的部分，也把初任年齡提高到65歲、屆滿年限70歲，如此因人設事是最要不得的。

國民黨立法院黨團今日召開記者會，批「蔡政府雙標秀下限 酬庸無底線」。（圖／摘自鄭麗文臉書）

鄭麗文質疑，為自己酬庸需要而量身訂做，有這麼多的肥貓要養嗎？千歲酬庸團「一大串像肉粽」，還有很多是高齡70歲以上，到底為民進黨選舉時做了什麼工作？拿人民的納稅人的錢來豢養肥貓，政治酬庸至此、陋習陋規，難道不應該改革嗎？

國民黨點名的「蔡政府千歲酬庸團」，包括兆豐金控董事長張兆順（初任68歲）、台糖公司董事長陳昭義（初任66歲）、全國農業金庫董事長吳明敏（初任69歲）、台灣建築中心董事長周光宙（初任72歲）等，最高齡是中華顧問公司董事長林陵三（初任75歲）。

國民黨團列出民進黨高齡千歲酬庸團。（國民黨團提供）

(中時新聞網)