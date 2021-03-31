台積電竹科廠傳出火警，引發PTT論壇上網友們熱烈討論，更有人直呼「訊號來了。」目前台積電午盤暫報590元，下跌7元（或1.17%）。

半導體大廠強茂29日才發生火災，所幸生產線並沒有任何損害，財務同樣未受到影響，沒想到今（31日）台積電竹科廠又傳出火警，疑似是位於園區二路的P12廠配電盤冒煙，幸好未見明火，狀況已經受到控制。

針對竹科廠火警，台積電公司迅速做出回應表示，上午晶圓二B廠變電站因元件異常而啟動CO2(二氧化碳)滅火系統，導致一名下包商員工吸入過量二氧化碳，第一時間送往醫院並通知家屬，目前人員意識清醒，現留院觀察。

此事在PTT股版上引起網友們討論，出現「訊號來了」、「利空出盡，準備噴」「GG也懂越燒越旺？」、「狼煙升起，發爐了」、「大買10股表示支持」等留言。

今（31日）台北股市，台積電受董事長劉德音昨半導體產能供過於求且部分廠商重複下單的發言影響下，稍早開盤小跌1元以596元開出，盤中持續一度重挫到588元，目前暫報590元，下跌1.17%。

(中時新聞網)