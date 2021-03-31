Yahoo奇摩股市App根據台股瀏覽量的成長幅度，剖析最受網友關注的台股標的，公布第一季「五大爆紅ETF榜」，由國泰台灣5G+（00881）位居第一名。

國泰投信去年發行三檔新ETF，其中以半導體、晶片為主要成份股的國泰台灣5G+（00881）， 在這波全球晶片荒之下，加上本身的配息機制，一開春就率先奪下Yahoo奇摩股市App第一季「五大爆紅ETF榜」冠軍。

緊接在後除了榜上常客－國民ETF元大台灣50（0050）之外，本季兩檔反向型ETF雙雙上榜，包括第2名的元大台灣50反1（00632R）、第4名的期富邦VIX（00677U），可見台股大盤指數突破歷史新高後，投資人為了避險轉買反向ETF的趨勢，也導致近日期貨ETF溢價率過高、淨值下跌，富邦投信甚至發出期富邦VIX（00677U）清算下市風險的提醒，引起熱議。

本季值得注意的是，台灣碩果僅存的一檔原油兩倍槓桿ETF－期街口布蘭特正2（00715L）首次登榜、排名第5。從全球施打疫苗、經濟有望邁向復甦，到美債殖利率上揚、資金通貨膨脹的擔憂顯著加溫，使國際油價攀至高點後又被下殺，而期街口布蘭特正2（00715L）也隨著從谷底大反彈急漲之後出現大修正，投資人心情隨之上下震盪、推升關注度。

【2021年第一季五大爆紅ETF榜】

1.國泰台灣5G+（00881）

2.元大台灣50反1（00632R）

3.元大台灣50（0050）

4.期富邦VIX（00677U）

5.期街口布蘭特正2（00715L）

(工商 )