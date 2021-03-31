全球疫苗大規模開打，總體經濟逐漸回春，受貨幣政策推升，台股延續去年下半年的漲勢，持續攀高。Yahoo奇摩股市App根據台股瀏覽量的成長幅度，剖析最受網友關注的台股標的，公布第一季「十大爆紅台股榜」及「五大爆紅ETF榜」，以個股來看，今年第一季最爆紅的個股由台達電（2308）登上冠軍。

Yahoo奇摩股市App統計，5G、遠距商機、電動車等產業利多發酵，半導體大熱門，搶佔「十大爆紅台股榜」半數席次，其中電動車迫使整個產業劇烈洗牌，驅動電子大廠台達電（2308）股價大漲、市值直衝新台幣7千億元，搶下本季第1名寶座，而近年積極投入電動車市場的iPhone代工廠和碩（4938）也榜上有名。

此外，面板市況好轉，晶圓代工產能全面大缺，供需緊張驅動IC族群股價全面狂飆，帶頭衝的天鈺（4961）登榜第3名，同樣受益的還有力積電（6770），積極建置晶圓廠來開拓新產能，也登上第5名。5G題材大爆發，手中囊括全球超過7成功率放大器市佔率的砷化鎵龍頭廠穩懋（3105），成為5G重要受惠股，名列第7名。

另一方面，國際經濟和鋼鐵需求雙重增溫，傳中國有望取消或調降鋼鐵出口退稅，有機會迎來鋼鐵盛世，推動鋼鐵大廠中鴻（2014）高居本季第2名。

此外，受惠產品AN（丙烯腈）、MMA（甲基丙烯酸甲酯）報價狂升，讓塑化業者中石化（1314）收益迅速回升，排名第4。

而近年來重組集團營運架構的台泥（1101）積極布局循環經濟，今年可望繼續配發高股息，成為存股的重要指標，擠入第10名。運輸類股本季有陽明（2609）及華航（2610）入榜，分別排名第6、9名。貨櫃航運迎來睽違十多年的榮景，名列貨櫃三雄的陽明（2609）與未入榜的長榮、萬海輪番攻上漲停板；華航（2610）則是去年全球唯四獲利的航空公司之一，隨著空運業務暢旺，已宣布調漲報價，可望帶來資金挹注。

【2021年第一季十大爆紅台股榜】

1. 台達電（2308）

2. 中鴻（2014）

3. 天鈺（4961）

4. 中石化（1314）

5. 力積電（6770）

6. 陽明（2609）

7. 穩懋（3105）

8. 和碩（4938）

9. 華航（2610）

10. 台泥（1101）

(工商 )