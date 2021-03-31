向來犀利批評中國的美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）今天聲稱，世界衛生組織（WHO）針對2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫源所做報告獲中國撐腰、掩飾真相。

法新社報導，世衛及中國對口指派專家完成外界期待已久的調查報告，報告內容指出，這場全球疫情有可能是從動物傳到人類身上，且病毒「極不可能」從武漢實驗室外洩。

蓬佩奧在社群媒體推特（Twitter）上說：「世衛公布的這份報告，是中共與世衛不實訊息騙局的延續。這就是為什麼我主張我們要退出世衛。」

蓬佩奧暗指世衛在疫情初期淡化病毒威脅，指控世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）與中國國家主席習近平在關鍵時刻串通，「以隱瞞病毒會人傳人的資訊」。

蓬佩奧說，武漢病毒研究所「仍是最有可能的病毒來源，且世衛是共犯」。

被外界認為有意角逐總統的蓬佩奧在前總統川普任內帶頭為疫情譴責中國。COVID-19在美國已奪走約55萬人生命。

蓬佩奧卸任國務卿前夕公布他聲稱出自美國的研究，稱武漢病毒研究所人員2019年曾生病，症狀與COVID-19或其他疾病十分相似。

總統拜登政府上任後迅速扭轉政策、讓美國續留世衛，表示全球在衛生議題上共同合作才是最重要的事，不過也批評北京當局缺乏透明性，包括未給予專家團隊更多調查權限。

批評人士則指控川普為病毒一事緊咬中國不放，不過是分散罵聲的政治策略，因為川普當時自己正因疫情處理不當一事蒙受來自外界極大壓力。

(中央社)