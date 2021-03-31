在旅遊泡泡討論熱度居高不下的這幾周，想必渴望異國體驗的小小火苗也默默在許多人心底重新燃燒！跟隨這波趨勢，社交軟體Tinder決定不只解禁特定旅遊點，而要立刻讓會員們能享受更廣闊、無拘束的虛擬旅遊！

Tinder宣布，從今（31）日開始，Tinder 將解鎖原本須付費的「跨國護照」功能，供所有會員免費使用，提供出發到世界各地、展開異國奇遇的機會！不論是想到活力四射的邁阿密、極具藝術底蘊的慕尼黑，或風光明媚的馬賽，也許是找尋一段浪漫情緣，又或是在疫苗護照發下來前先探個路、了解當地狀況和民情，Tinder 讓你躺在家就能盡情遊歷。Tinder會員們快點把握時間更新個人檔案，在線上交友世界飛越國境展開旅程吧！

2020年四月，當Tinder首次解鎖「跨國護照」付費功能，內部數據指出全球有超過25%的會員體驗了此功能，並且在TikTok上以 #tinderpassport 分享他們的虛擬冒險之旅，累積了7,200萬次的瀏覽（且持續增加中），活動期間使用「跨國護照」功能的會員總共進行了14億次的成功配對，並在4月24日當天以5,500萬次成功配對打破了Tinder單日最高配對次數。

「Tinder『 跨國護照功能』在去年大成功的原因，是因為我們在疫情期間發現人們迫切地尋找與世界的連結感。」Tinder產品副總裁Udi Milo說：「然而時隔一年，當我們再次推行這計畫，卻是出於一個全然不同的原因：為生活帶來更多可能性！人們想要盡早脫離疫情的居家狀態，但我們大部份卻還是只能待在室內。Tinder『跨國護照』讓我們能夠再度想像當我們能夠開始自由旅行、認識新朋友、制定各種計畫的生活會是如何。」

Tinder會員在整個4月份都能免費使用「跨國護照」功能，我們也了解一開始可能會無從下手，不知道該挑哪些地方拜訪？因此，Tinder為需要一點靈感的會員們整理了一份旅遊清單，搜刮世界各地「右」滑頻率最高的城市，預祝各位旅人在旅途中創造精彩火花！準備啟程免費體驗Tinder 「跨國護照」功能的會員，點選「個人資料」圖示，接著開啟「設定」→下捲頁面並點選「位置」→新增位置，就能夠使用功能。

藉由限期開放「跨國護照」功能，Tinder連帶公佈了「跨國護照」功能全球10大最受歡迎城市，依序是（1）美國 加州 洛杉磯；（2）美國 紐約；（3）英國 倫敦；（4）法國 巴黎；（5）美國 佛羅里達州 邁阿密；（6）日本 東京；（7）韓國 首爾；（8）瑞典 斯德哥爾摩；（9）北荷蘭 阿姆斯特丹；（10）俄羅斯 莫斯科。

(科技)