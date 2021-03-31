中天新聞台撤出52台將近4個月，總算不再空頻。NCC今日續行審議中嘉網路共15家系統台申請以華視新聞資訊台移頻到第52台案，確定通過，至於年代董事長練台生提出以台視新聞台遞補，則尚未排案。

目前申請移頻52台，包括中嘉與3家獨立系統業者共124萬用戶， 提出以華視新聞資訊台遞補。年代集團董事長練台生則提出由台視新聞台補上52台。

中嘉數位在今年2月8日送件華視新聞資訊台，在近2個月審查後，NCC今天第二次排案審查並通過申請案，包括中嘉數位旗下12系統以及聯維、寶福、南國3獨立系統，後續依照流程，要先在螢幕跑馬5天，才能把華視新聞資訊台上架52台。

至於台視何時排審？NCC發言人翁柏宗強調，在徵詢過地方政府意見、以及邀 業者到會陳述後，只要台視符合要件，NCC就會排案審議，不會拖延 。

華視在第一次送審時曾被卡關，北市府認為有線電視頻道規畫與異動 ，須有合理的競爭機制，而非詢問地方政府意見後，由NCC自行決定 ，應同時考量申請使用頻道的電視台其內部財務狀況、製播能力、收 視率等內容，此為通盤考量，並未針對特定電視台「阻攔」。

(中時 )