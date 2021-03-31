立法院昨協商今年度國營事業預算，國民黨團提案「公股企業董事長、總經理等，初任年齡不得逾65歲」，欲打擊高齡酬庸肥貓，被民進黨團拒絕，國民黨團便宣布此後退出國營事業協商；國民黨團今開記者會，列民進黨「千歲酬庸團」，國民黨團書記長鄭麗文說，這團的前10名，每位初任均超過65歲，中華顧問工程司董事長林陵三出任時更「高齡」75歲。

國民黨團總召費鴻泰表示，從陳水扁總統到馬英九總統，國營事業、財團法人的負責人、經理人進用標準一直都沒有改變，2014年民進黨團總召柯建銘提出財團法人初任標準不得逾62歲，任期屆滿65歲應於3個月更換的提案，當時執政的國民黨經討論同意柯建銘等人的提案。民進黨執政之後，卻開始安插人事。

費指出，兆豐金控董事長張兆順，初任年齡已經是68歲，現在已經是71歲、中華顧問工程司董事長初任75歲，現在更高齡78歲。國家用人有其制度，公務人員年滿65歲必須退休，目的在於汰換新血，讓年輕人有升遷機會，疏通人事管道。

費鴻泰強調，國營事業的預算被主計總處和立法院等單位監督範圍已經不多，國營事業預算與公務預算不同，即便遭到刪除，還是可變更科目，以決算併預算送到立院審查，像「台農發」連預算都不用送到立院，若此人事提案無法議決，那預算審查就沒有意義，若國民黨團不堅持被保留，最後民進黨團到院會就會強勢表決通過，讓執政黨可以繼續養肥貓。

國民黨團書記長鄭麗文批評，民進黨果然是雙標無極限，執政之後馬上變更規定，在2017年把國營事業人員進用標準加上但書，國營事業部分「有特殊原因，由行政院核准可繼續留任」；在財團法人部分「把初任年限提高到65歲、任期屆滿在70歲」。鄭麗文痛批民進黨根本就是因人設事，在野、執政兩套標準，完全是為了安撫派系、利於分贓。

鄭麗文進一步指出，民進黨千歲酬庸團列舉出前10名，每位初任均超過65歲，中華顧問工程司董事長林陵三出任時居然「高齡」75歲，到底是有甚麼大的豐功偉業？到底幫民進黨選舉時出了多少汗馬功勞？值得民進黨為其量身訂做擔任國營事業、財團法人的董事長？把人民血汗錢拿來養肥貓。

(中時 )