前蘇打綠主唱吳青峰日前被昔日恩師林暐哲控告違反著作權法，遭台北地檢署起訴，昨（30日）於台北地方法院開庭，青峰一度淚灑法庭，悲吐：「我到現在還是不能理解，曾經我視為父親的人為何會突然變成這樣」一番話讓歌迷心疼，對此好友張韶涵以過來人身分特地發文挺青峰，喊話：「我相信正義也許遲來但是永遠不會缺席！加油！我等著你贏的勝利的那天！」

青峰因官司糾紛心情低落，28日在微博PO負面文，哀傷的寫道：「不求惡有惡報，但求善有善報。不敢說自己多善良，但也真的是不偷不搶不貪不騙，對我好的人從來就是加倍付出真心無愧於心。」盼望世界還能出現公義，希望有天能開心地醒來，看到眼前一片光明。

張韶涵看到這篇文章，回想起自己曾被老東家因未依合約發行10張唱片、出席演出等求償千萬的不堪經歷，不禁轉發貼文聲援，「親愛的青峰看到你這樣很心疼！這是場長時間的戰役，我這麼說是因為在我身上已發生了13年，並且未結束；所以請振作起來，在法庭上贏得勝利固然重要，不管過程和結局是否如期所願， 重要的是：任何人都應該要為自己的權益站出來！」文末不忘再打氣，「我相信正義也許遲來但是永遠不會遲到！加油！我等著你贏得勝利的那天！」

張韶涵發文挺青峰。（圖／微博@張韶涵）

青峰被恩師林暐哲指控違反《著作權法》鬧上法院、正式撕破臉，檢方指控青峰1998年8月與林暐哲音樂社簽訂「詞曲版權授權合約」，約定至2014年12月31日為止，270多首詞曲創作專屬林所有，授權區域為全世界，若想終止契約，須在合約期滿3個月前書面表示反對，否則自動延長1年，因此雙方自2015年起均為自動續約；但青峰2018年10月26日以存證信函告知林不再續約，但依合約規定，須在2018年9月提出才有效，因此合約早就自動延長1年，青峰2019年4月至9月卻違反授權，擅自演出、重製《太空人》、《歌頌者》、《巴別塔慶典》等12首歌曲，並上節目、活動7次公開演出、5次出版數位專輯，律師作證回憶青峰、林暐哲解約時，青峰說：「不能合作，還可以當家人」想不到林暐哲現在翻臉提告，坐在被告席的青峰聽到證詞忍不住淚崩。

青峰昨（30日）出庭。（杜宜諳攝影）

(中時新聞網)