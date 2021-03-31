林女的愛犬去年6月間在大里區善化路附近遭車撞傷，她認為是鄰居81歲黃姓老翁所撞，質問老翁雙方2度爭執。老翁否認，持木刀、花盆及磚頭作勢丟擲林女，也拿過塑膠畚斗追打林女的姪女，導致她多處挫傷。老翁對林女等大罵髒話，恫嚇「一次就讓你死」、「恁爸要給你死」等語，林女報案。老翁到案否認公然侮辱及恐嚇，「只是要嚇她」，檢方依傷害等罪將老翁起訴。

林女為愛犬受傷的事在去年6月14日質問老翁，雙方發生爭執。老翁在去年6月底在住處隔著矮牆與林女及她的黎姓姪女再度發生爭執，老翁持木刀、花盆及磚頭作勢朝林女等人丟擲，並公然恫嚇「一次就讓你死」等語。

老翁在去年7月4日在住處看到黎女持手機朝他錄影，心生不滿拿起塑膠畚斗沿路追打黎女，導致她手腕及前臂挫傷；老翁見林女到場，對她們當街大罵髒話，恫嚇「恁爸要給你死」等語，案經林女及黎女持手錄影畫面及驗傷單等報案，警方偵辦。

老翁到案否認公然侮辱及恐嚇等行為，他並未拿花盆、磚頭丟擲她們，只在要嚇她們。全案檢方偵結，以老翁矢口否認犯罪、犯後態度不佳，又未能與被告和解，依傷害罪等罪起訴老翁，因老翁行為時已年滿80歲，依刑法規定得減輕其刑。

(中時 )