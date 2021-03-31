台股今年持續創新高，近期又躍躍欲試挑戰新高，ETF也是熱度不減，Yahoo奇摩股市App根據瀏覽量成長幅度，公布第1季「五大爆紅ETF榜」，國泰台灣5G+（00881）在全球晶片荒帶動下奪冠，另外，因台股大盤指數創歷史新高，也讓反向型ETF避險受到矚目。

國泰台灣5G+是以半導體、晶片為主要成份股的ETF，主要成份股包括台積電、聯發科、鴻海、聯電、大立光、聯詠、廣達、矽力-KY、瑞昱、台灣大，由於去年底剛上市，價格為10幾元，很多買不起台積電又想參與台積電成長性的也可以買00881，讓不少投資趨之若鶩，在這波全球晶片荒之下，加上本身的配息機制，因而成為「五大爆紅ETF榜」第一名。

排名第2至第5的依序是元大台灣50反1（00632R）、元大台灣50（0050）、期富邦VIX（00677U）、期街口布蘭特正2（00715L），除了投資人耳熟能詳的國民ETF元大台灣50（0050）外，第1季有兩檔反向型ETF上榜，分別是第2名的元大台灣50反1（00632R）、第4名的期富邦VIX（00677U），可見台股大盤指數突破歷史新高後，投資人為了避險轉買反向ETF的趨勢，也導致近日期貨ETF溢價率過高、淨值下跌，富邦投信甚至發出期富邦VIX（00677U）清算下市風險的提醒，引起熱議。

值得注意的是，目前碩果僅存的一檔原油兩倍槓桿ETF－期街口布蘭特正2（00715L）首次登榜，在全球施打疫苗可望日益普及，經濟有望逐步復甦，到近期美債殖利率上揚、通貨膨脹的擔憂顯著加溫，使國際油價一度攀升至高點後又被下殺，讓這檔ETF也隨著從谷底大反彈急漲之後出現大修正，投資人心情隨之上下震盪起伏，因而推升關注度。

(中時新聞網)