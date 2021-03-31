再過幾日，清明及兒童四天連假即將登場，若想親近大自然，農場是一處令人心曠神怡的好「趣」處，不僅親近山林、目前因為春季農場也顯得花團錦簇美景、生態豐富、美景如畫，又可計劃露營或野餐等活動，尤其國軍退除役官兵輔導委員會繼2020年推出「春遊玩很大」活動廣受民眾好評，今(2021)年退輔會農場旅遊年也推出一系列活動。首波強檔「2021春遊農場玩很大」，除清境、武陵、福壽山三個高山農場外特別加入臺東、高雄兩大平地農場，凡在4月6日至6月30日平日，民眾只要入住退輔會清境、臺東及高雄農場，集滿三個章並將集章卡寄回，就可獲得限量免費雙人住宿兌換券，任遊退輔會五大農場。

2021春遊農場玩很大將開跑(攝影：洪書瑱)

農場農特產(攝影：洪書瑱)

主委馮世寬表示，退輔會農場早期係為安置開墾、造路之榮民弟兄，讓他們有個休息的地方，近年來發展觀光有成，深受遊客喜愛，尤以清境農場的草原和綿羊、武陵農場的四季花木及福壽山農場的楓葉和農產品廣為人知。

※.平地農場──

臺東農場

所轄遍布花東，位於花蓮的壽豐會館為日式木造建築，充滿滿滿懷舊風情，位於臺東的池上會館緊鄰伯朗大道，農場備有免費單車，民眾可以利用住宿期間騎車漫遊鄉間田野，體驗米鄉稻浪的優閒時光。

高雄農場烤肉區(圖：彰化農場提供)

高雄農場露營區(圖：彰化農場提供)

高雄農場園區(圖：彰化農場提供)

戲水區(圖：彰化農場提供)

鄧伯花(圖：彰化農場提供)

青斑蝶(圖：彰化農場提供)

青帶鳳蝶(圖：彰化農場提供)

高雄農場

位於美濃，鄰近滇緬義民社區，場區發展出結合客家及滇緬文化之各類美食及DIY體驗活動，讓人回味無窮，加上設施多元，有美麗的中央草原、親水廣場，還能露營烤肉及體驗好玩的漆彈射擊，適合大小朋友來遊玩。農場提供多種房型，雙人房至團體房，若至美濃，高雄農場更能不虛此行。而目前高雄農場，園區不僅可以露營、烤肉、親水公園戲水區、兒童遊樂區、可愛動物區、珍禽鳥園與蝴蝶生態園區，不僅可以看到大白斑蝶、青帶鳳蝶、青斑蝶，園區還有花旗木、藍紫色「鄧伯花」、愛玉等！而且還可以DIY體驗，包括：彩繪紙傘、風鈴、存錢筒等，還有擂茶、洗愛玉等，另外園區還有愛玉、桑椹、嘉寶果、芒果、火龍果等季節採果樂！

※.高山農場──

清境農場(攝影：洪書瑱)

清境農場(攝影：洪書瑱)

清境高空觀景步道(攝影：洪書瑱)

清境農場──

是全台唯一牧羊與順賞高山美景的地方，可以親近羊群、與羊共舞，鄰近有清境高空觀景步道、小瑞士花園、翠湖步道等，青青草原除了可以漫步、還有觀看綿羊秀，亦可以牧羊人體驗、騎馬體驗、毛氈手作體驗等！

福壽山_垂枝櫻(攝影：洪書瑱)

福壽山_白海芋(攝影：洪書瑱)

福壽山_紫藤(攝影：洪書瑱)

福壽山農場──

現在蘋果、梨子與桃子的果樹正在開花，還有海芋、垂枝櫻、紫藤正盛開，還可以觀看山景、日出、晚霞與觀星等活動！

武陵山莊紫藤盛開_3.30攝(攝影：洪書瑱)

武陵山莊紫藤盛開_3.30攝(攝影：洪書瑱)

武陵山莊紫藤盛開(攝影：洪書瑱)

武陵山莊紫藤盛開(攝影：洪書瑱)

武陵山莊紫藤盛開(攝影：洪書瑱)

武陵櫻花盛開_3.30攝(攝影：洪書瑱)

武陵白色紫藤盛開_3.30攝(攝影：洪書瑱)

武陵美開之美(攝影：洪書瑱)

武陵桃花盛開(攝影：洪書瑱)

武陵美開之美(攝影：洪書瑱)

武陵農場──

雖然不及櫻花季的櫻花盛貌，但武陵農場現場還是有部份櫻花盛開，而且桃花更與春風一同舞著美景，不僅如此，武陵山莊現在的紫藤也大方展美，展現數大之美，美不勝收！

而目前「2021春遊農場玩很大」活動預計於4月6日登場，活動期間至6月30日止，民眾前往清境、臺東及高雄農場住宿集章，體驗農場樂趣，集滿三個章，換一張雙人住宿兌換券，111年12月31日前都可以任選退輔會轄下五大農場再住一晚，等於住三晚再送一晚，超級優惠，採限額300名！主委馮世寬更加碼，前100名集章完成者可即可獲得「退輔會農場旅遊年」限定背包一只。

武陵富野渡假村外觀(圖：業者提供)

礁溪晶泉丰旅(圖：業者提供)

礁溪晶泉丰旅每間客房內均擁有專屬的半露天式景觀湯池，旅人可盡情享受春日極品美人溫泉(圖：業者提供)

另外，KKday攜手推廣春遊玩更大，而武陵農場是國人十分喜愛的景點，農場裡的武陵富野渡假村也提供遊客更多住宿選擇，富野集團董事長劉清郎力挺活動，也大方加碼提供50張富野集團7家旅館聯合免費雙人住宿券及武陵富野渡假村總統套房1晚(價值25,000元)，凡集滿三個章並將集章卡寄回均有獲獎機會，主辦單位預計7月底前抽出51位幸運參加者。而陵富野渡假村也與礁溪晶泉丰旅攜手合作，即日起至4月30日推出「紫藤花季・買一送一」優惠住房專案，三天二夜雙人房＄8,999元起，專案不用連住，可以讓住房民眾，時間彈性安排，入住即贈送「限量」武陵富野渡假村一泊二食住宿券乙張。不僅能預約武陵農場紫藤花綻放之美，還能享受礁溪溫泉極品暖湯。

(中時新聞網)