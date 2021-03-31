據外媒報導，美國拜登政府將發布準則，延續前總統川普取消美台交往限制的做法，鼓勵美國外交官會見台灣官員。對此，國民黨團總召費鴻泰今天受訪表示，中華民國政府親美，不管誰執政都是如此，但美國現在是刻意拿中華民國這張牌，和北京政府對抗，台灣只是一個棋子而已，當棋子並不好。

最近拜登政府多次展現友台，帛琉總統惠恕仁率團3月29日訪台，美國駐帛琉大使倪約翰罕見隨行，蔡英文宴請惠恕仁時，倪約翰也赴宴。

據英國金融時報報導，時任美國國務卿蓬佩奧今年1月9日宣布取消美台交往限制，拜登政府將延續這項作法，熟知內情人士透露，新準則重點是鼓勵美國官員會見台灣對口官員，而非為溝通設限。

對此，國民黨團總召費鴻泰今說，中華民國政府親美，不管誰執政都是如此，在國際交往上，也希望美國能多幫我們一些，當然也很希望我方能和美國的官員多多交往，以前台美交流都沒有在公開場合，但實際上也都有交往，比如軍事等。

費鴻泰說，在中美競爭或對抗的態勢愈來愈激烈的狀況下，這個問題被擴大，有人擔心美國刻意拿中華民國這張牌和北京政府對抗，或做談判的籌碼，若真這樣懷疑為真，台灣就只是一個棋子而已，當棋子不好，我們要面子的同時應該也要爭取裡子。

費鴻泰指出，最好的裡子，就是希望美國賣給我們的武器是我們要的，價格是合理的，這方面是可以增強的交流。

(中時 )