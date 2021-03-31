彰化縣文化局在彰化縣立美術館展出「因夢想而美麗～陳俗蓉墨情山水澗水墨個展」，31日開幕。（吳敏菁攝）

彰化縣文化局在彰化縣立美術館展出「因夢想而美麗～陳俗蓉墨情山水澗水墨個展」，31日開幕。（吳敏菁攝）

彰化縣文化局在彰化縣立美術館展出「因夢想而美麗～陳俗蓉墨情山水澗水墨個展」，31日開幕，連勝文致詞。（吳敏菁攝）

彰化縣文化局在彰化縣立美術館展出「因夢想而美麗～陳俗蓉墨情山水澗水墨個展」，31日開幕，周錫瑋致詞。（吳敏菁攝）

彰化縣文化局在彰化縣立美術館展出「因夢想而美麗～陳俗蓉墨情山水澗水墨個展」，31日開幕，陳俗蓉擅長用濃淡墨色展現山水的氣勢與婉約，風格獨特，不拘古法。平常更積極參與社會慈善公益服務，慷慨捐出畫作拍賣，並將全數所得投入公益，時常忍著腰傷創作到深夜，也是公益畫家。

陳俗蓉現任臺中市向日葵慈善事業基金會董事長、臺中市新移民女性家庭關懷協會創會總會長，投入習畫3年首次辦個展，嘉賓雲集，國民黨智庫副董事長連勝文、前台北縣長周錫瑋、前立委鄭汝芬、縣長王惠美等都出席。這次展出45幅作品，呈現山川河景悠然之美。

連勝文表示，很驚艷陳俗蓉藝術生涯這麼豐富，開幕展冠蓋雲集，像及全球知名畫家辦展覽，可見繪畫創作已到世界級水準。來透過藝術薰陶讓身心靈都提升，很感謝陳俗蓉在藝術界和社會公益等等，心血的付出。

周錫瑋表示，藝術是最重要一件事情，如果開始畫畫，就能找到心中最美和未來，陳俗蓉的畫作，特別有自己的個性，顏色非常強、對比反差大，不太像國畫的畫法，更像西方的畫，這是特色，一定要發揮，把心中的美呈現，透過展覽和義賣，也和更多人一起來分享美、分享愛。

縣長王惠美表示，陳俗蓉生於彰化埤頭，首次舉辦個展，首站就選在故鄉彰化，平時雖忙於慈善公益事業，仍積極運用時間創作。多次受邀參加海內外現場揮毫及慈善義賣活動，懷抱著回饋與感恩的心情，以藝術作品傳遞出藝術家愛藝術、也關愛社會的心意。

陳俗蓉表示，能將自己畫作所得幫助他人是一件非常有意義且愉快的事，將個人小愛轉化為社會大愛的精神，正是藝術最美好的本質。陳俗蓉也特別致贈作品「仙源春色」予彰化縣文化局典藏，回饋家鄉隆情厚誼。

這次展覽主題為「因夢想而美麗」，陳俗蓉近兩年新作的水墨創作，45件作品將山川河景悠然之美，與雲海空靈意境刻劃得淋漓盡致。樸而不華的雲山風景，帶給觀眾視覺上的享受及心靈上的悸動，也在山川美景中展現對台灣鄉土的關懷與熱愛。特展承蒙王惠美縣長鼎力支持，陳老師也特別致贈巨幅得意作品「仙源春色」予彰化縣文化局永久典藏，回饋家鄉隆情厚誼。

(中時 )