紅馬-KY(2928)董事會通過2020年財報，受惠故鄉納稅步入旺季，第四季稅後淨利0.96億元、每股盈餘（EPS）2.05元雙創次高，惟全年受疫情及提列減損影響而轉虧，稅後虧損0.77億元、每股虧損1.63元雙創次低。董事會決議不發放股利，將於6月29日召開股東常會。

紅馬股價2月初下探21.1元新低後回升，近期持穩24～27元區間，今（31）日在買盤敲進下量增走揚，最高勁揚4.11％至26.6元，截至午盤維持逾2.5％漲幅，領漲觀光類股。

紅馬受惠故鄉納稅業務步入旺季，伴手禮業務轉攻年終送禮、年菜訂購及年節禮品業務因應，去年第四季合併營收22.15億元，季增達近1.13倍、年增達4.45％，創歷史次高。毛利率雖「雙降」至26.12％，但營益率回升至3.88％的全年次高，較第三季顯著轉虧為盈。

在營收規模擴張、本業恢復獲利帶動下，紅馬去年第四季稅後淨利0.96億元、每股盈餘2.05元，雖較前年同期稅後淨利1.55億元、每股盈餘3.3元新高衰退37.97％，仍較第三季虧損0.56億元、每股虧損1.2元大幅轉盈，改寫歷史次高。

合計紅馬去年合併營收62.34億元、年增2.92％，改寫歷史次高，惟因伴手禮業務受疫情衝擊，毛利率28.9％、營益率0.11％分創新低及次低。加上業外認列大阪摩天輪投資評價損失約1.2億元，致使稅後虧損0.77億元、每股虧損1.63元，較前年轉虧、雙創次低。

由於伴手禮業務去年虧損，且尚無法預期日本旅遊產業經濟環境的恢復時間點，日本紅馬評估伴手禮業務短期內恐難恢復原先規模，決定開源節流、進行公司資源重分配，暫定上半年結束短期較難獲利的伴手禮相關業務及大阪物流中心。

紅馬2021年前2月自結合併營收15.42億元、年減4.01％，仍創同期次高。展望今年，集團將加速企業轉型及組織改革，深化故鄉納稅事業及地方創生等相關業務，盼加速整體業務重回成長軌道。

(時報資訊)