桃園航空城是臺灣史上最大規模的區段徵收開發案，民眾不滿今年評點最高可達14.6，但政府卻趕在7月確定地上物查估金額，質疑政府是否故意無法使用9月實施的新評點，公民監督聯盟陣線3月31日一早帶領一行人前往航空城聯合服務中心前抗議，指稱「十大優惠，唬爛最會」！

公民監督聯盟陣線表示，營造工程物價指數從去年的109.05到今年二月的115.57，工程物價高漲7％，但評點仍維持在12.2，且若依法規規範，桃園市今年的評點單價將來到14.6元，因此並非如同政府所說的「史上最好補償方案」，何況因航空城開發，已讓民眾從透天厝換公寓、從公寓換租屋處，產生大量的負債階級。

現場抗議民眾質疑，今年7月份就需確定地上物查估金額，但今年的評點在8月公告、9月實施，政府是否故意在9月前完成查估金額，這樣才無法適用新的評點，而民眾指出，依照營造工程物價指數上升情形，今年的評點最高可以到14.6，與現在的12.2相距甚遠。

桃園市地政局回應，去年9月就已調整評點計值為12.2元，市府已全面修正建物查估金額，此外，航空城土地部分已於去年11月公告區段徵收，後續本應辦理地上物徵收相關前置作業，市府原來預計今年4月公告徵收優先區地上物，7月公告徵收其他區地上物，但因年前疫情因素，導致優先區部分將調整為5月徵收公告，至於其他區部分，仍按原定期程，於7月公告徵收。

地政局也說，地上物徵收作業一直按照原訂期程辦理，且依照規定，政府補償建物徵收費用，即以徵收公告當時的重建價格為主，另民眾於今年領取補償費後，如果於區外購屋安置，或購買政府興建的安置住宅，並不會受物價指數影響。若民眾擔心未來因物價指數上漲而無法重建，市府也會依照物價指數調整情形，針對原住戶研議補助可行性，協助安置重建。

(中時 )