基隆市政府教育處與國立海洋科技博物館合作舉辦展覽，展出近2000件大班幼兒作品。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真）

副市長林永發表示，這次展覽命名為「夢想啟航」，在展覽中可以看到小朋友們的無限創意。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真）

基隆市政府教育處與國立海洋科技博物館合作舉辦展覽，展出近2000件大班幼兒作品，以「想像力」為主題，將展場設計成「夢境探險」，展期從3月31日至4月25日止。

副市長林永發表示，這次展覽命名為「夢想啟航」，在展覽中可以看到小朋友們的無限創意，從海洋、森林、飛到外太空的氣球等，一共展出68個園所、2000位小朋友的作品，用環保的材質到平常吃的東西，都可以塑造成各種不同的作品，值得大家一起來看，尤其小朋友的父母，一定要陪著孩子來看作品，聽他們親自解說。

林永發長說，市長林右昌去年親自帶領約2千4百位小朋友到台北國父紀念館觀賞表演，市府對藝文活動非常注重，希望透過這些幼兒的藝文活動，讓他能夠有更多的創意、更多的夢想、更多的學習機會，另外，在兒童月也送出6大好禮，希望讓小朋友的夢想起飛，讓未來的主人翁能夠實現夢想跟創意。

教育處指出，展覽分成4大主題，分別為「繽紛海洋」、「森林迷宮」、「飛翔氣球」、「神秘太空」，從海洋出發一路探索至外太空，凡就讀基隆市大班幼兒只要持作品展參觀指引，即可免費帶2位家人入館欣賞自己的作品，現場也設計互動式體驗活動，完成任務並打卡就能獲得一份神秘小禮物，數量有限，送完為止。

(中時 )