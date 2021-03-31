前高雄地檢署檢察官井天博（改名井樹華）因為貪汙收受賄款遭判11半徒刑，隨後潛逃海外，目前仍在通緝，另外又被檢調查出，井天博在2009年與曾任法官、律師的黃振銘共同收賄，並謀議設法將黃振銘接下的一樁毀損債權案，分案由井天博辦理，黃振銘一審被高雄地院依不違背職務收賄罪判8年徒刑，褫奪公權4年，二審高雄高分院31日仍維持相同刑度，可上訴。

判決指出，在高雄開設貿易公司的王男與友人吳男在2009年時，共同出資參加台灣金融公司對亞太隆剛鋼鐵的不良債權標售案，以最高價l億9300萬元得標，並交付押標金2500萬元及履約保證金1360 萬元，但後來王男懷疑亞太隆剛鐵公司將法院查封的機具、設備隱匿變賣，認為若依得標條件履約，會造成自身公司重大虧損，因此未依合約辦理交割事宜，先前交付的3860萬押標金及保證金遭到沒收。

王男及吳男不甘押標金及履約保證金遭沒收，決定向中華民國仲裁協會提交仲裁，並對亞太隆剛公司負責人提出損害債權告訴，因此在朋友的介紹之下，找上名律師黃振銘，雙方也達成共識，將該案交由黃振銘承辦。

黃振銘當時向王男、吳男表明，自己與雄檢的檢察官熟識，可以請檢察官配合，儘速偵辦並且起訴亞太隆剛鐵公司負責人，但條件是必需在律師費外，額外支付200萬元的活動費，且其中50萬元活動費要先行支付，王男與吳男答應黃振銘要求，將50萬元交付給黃振銘。

但黃振銘收款後卻遲遲沒有下文，於是王男、吳男又受朋友牽線認識了當時雄檢檢察官井天博，雙方達成協議，井天博承諾可以協助起訴亞太隆剛鐵公司負責人，但要求除了原先的150萬元活動費外，還要加收15萬元分案費，王男、吳男也如期繳交165萬元現金井天博。

井天博收到賄款後，便與黃振銘合謀利用地檢署「後案併前案」的分案規則，先由井天博提供偵辦案件被告「楊金水」個資，當黃振銘對亞太隆剛負責人提告時，訴狀被告姓名卻填寫另案的「楊金水」，直到順利該案分到井天博手中後，再聲請更正被告姓名，但該案已分案，隨後未再改分。

沒多久，井天博順利將邱姓負責人起訴，王男等人也在該案起訴後，主張邱男涉嫌隱匿、違法販賣機具聲請仲裁，順利拿回押標金含利息約2474萬。

一審審理時黃振銘否認貪污，並且辯稱，他拿到的50萬元是第1階段的律師酬金，隨後王男等人就片面解除委任，沒再收取其他費用，也未與井天博接觸，但因王男、吳男等人指證歷歷，法院並未採信黃振銘辯詞，仍依貪污罪將他判刑8年，二審高雄高分院仍維持相同刑度，全案仍可上訴。

(中時 )