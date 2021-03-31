航空城徵收案爭議不斷，居住在大園竹圍10幾年的吳姓男子坦言，要從透天厝換成公寓住宅，又要背百萬債務，讓人實在喘不過氣，且孩子今年要上小學，都收到入學通知單了卻還沒收到複估單，令他無法決定是否優先搬遷。

吳姓男子表示，預計4月15日會收到複估單，但只有15天的時間決定要不要簽名，若不簽就會少了7.5％協議價購獎勵金，又恰巧碰上孩子今年要上小學，若確定提前搬移，還要辦理相關轉學手續，且從透天厝換成小公寓，要搬的東西實在太多，又要在15天內決定未來的生活環境，讓吳男大嘆不知如何是好。

吳姓男子提到，原本孩子要就讀竹圍國小，而國小的入學通知也收到了，但4月中才會收到複估單，要依照複估單的補償金額來決定是否優先搬離，若不優先搬離就會少領了7.5％獎勵金，但若搬離了反而讓負債比例增加，則沒有優先搬離的理由，吳男也說，父親早已將竹圍透天厝的貸款還清，如今要面臨強制搬遷、負債百萬的窘境，讓他無奈十分無奈。

吳姓男子說，每次公聽會、聽證會只要有人提出評點問題，就會被專員帶下台，私下協調，最後也是不了了之，回應永遠都是「已把評點提升」、「十大優惠方案」，但吳男說，這根本不是公聽會或聽證會，在他們看來都只是個「政令宣導會」，坦言地方抗議這麼多次，能做的都做了，卻永遠得不到正式回應。

(中時 )