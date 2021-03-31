美國前總統川普近日個人官方網站「45office.com」開張，細數任內各項重大政績，唯獨漏提2度被國會彈劾、被推特噤聲等4大重要時刻。

美國前總統川普被社群媒體封殺後，終於有新發聲舞台，近日個人官方網站開張，885字細數任內各項重大政績，唯獨漏提2度被國會彈劾、被推特噤聲等4大重要時刻。

綜合英國《衛報》（The Guardian）、美國有線電視新聞網（CNN）30日報導，美國前總統川普與前第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）的新官方網站「45office.com」終於開張，網站上一共用了885字細數川普4年任期各項政績，描述川普「開啟了歷史上最傑出的政治運動」，「推翻王朝政治、擊敗華府權勢集團、成為第一個當選美國總統的真正局外人。」

不過全篇介紹也至少漏提了4大重要時刻。例如川普最自豪的經濟政績，聲明指出「川普開創了前所未見的經濟增長、創造就業、工資飆漲、收入增長時期」，不過卻隻字未提因為新冠疫情，美國去年也面臨史上最嚴重的金融危機之一。

官網聲稱新冠疫情進入美國後，「川普總統及早、果斷因應」，不過卻未提2020年3月疫情爆發之初，川普曾5度公開表示病毒會自行「消失」，至今美國仍是全世界疫情最嚴峻的國家，據美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）全球疫情統計，截至31日中午12時，全美已有逾3,039萬人染疫、55萬人喪命。

文章也隻字未提川普成為美國史上首位2度面臨國會彈劾審判的總統，也未提及他是首位遭推特、臉書等社群媒體封殺的主要國家元首。

官網指出川普將持續推動任內提倡的「美國優先」運動，歡迎粉絲申請和川普夫婦會面或是邀請川普夫婦出席活動，不過強調由於申請者眾，回覆時間可能長達6周，粉絲也必須在申請書中說明是否有媒體到場，或是否有知名嘉賓受邀。

(中時新聞網)