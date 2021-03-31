「不敢跟大廠競爭，是我們最不想面對的問題」，以「機能蛋」打響名號的寶奇生技，在成為消費者眼中的「蛋界哈根達斯」前，也曾歷經一段摸索期，經好食好事加速器專屬業師輔導，成功找到市場定位。還在摸索經營路線的食農新創團隊，4月7日前可報名爭取今年度的10個免費輔導名額。

「好食好事加速器種子計畫」是台灣首個輔導食農新創團隊的服務計畫，入選團隊可獲4個月的專業課程與專屬業師顧問輔導，結業後也有機會在成果發表會獲得人脈與資金鏈結。加速器計畫目前進入第4屆招生階段，前3屆已輔導25家食農新創公司，其中14家獲得投資人青睞，資本成長率達42％。

上屆校友團隊、以「機能蛋」打響名號的寶奇生技，透過獨家技術，在雞隻飼料中添加益生菌、葉黃素、綠藻微生物營養素，雞隻進食後生下的蛋口感綿密，被消費者譽為「蛋界的哈根達斯」。

論技術與商業模式的成熟度，寶奇生技都算是業界的佼佼者，但董事長黃志博表示：「不敢跟大廠競爭，是我們最不想面對的問題。」

業師曾問黃志博：「如果大成也出機能蛋，寶奇要用什麼正面迎擊？」黃志博坦言，中小企業要去跟大廠競爭，「光想就怕！」但他也知道，營運要邁向下個階段，就不能只是安逸守著一個小池子。

透過好食好事加速器專屬業師輔導，寶奇生技找到自己的專屬優勢──獨家微生物養殖技術，比他廠用更低的成本，產出品質更高的機能蛋，也確定之前悶著頭做的努力，並沒有走偏。

黃志博說：「這讓我們更有底氣，更放膽去競爭。」現在寶奇生技能更有自信地運用自己的優勢，在市場中找到定位，「強迫自己去面對不敢面對的問題，是加速器帶給我最大的禮物！」

上屆加速器種子計畫「食農永續獎」得主格園社會企業，在加入加速器前，已頗具規模，但執行長林桐榮說：「許多農業企業或是中小企業經常會有資金缺口的問題。特別在成立早期，負責人往往投入初期資金，導致往後公司發展時就會面臨帳務整理問題。」

好食好事加速器提供的財務輔導課程與國內4大會計事務所之一資誠聯合會計師事務所合作，上課後讓林桐榮驚覺這個長久以來忽視的「盲區」，領悟到未來若有募資計畫或上市，帳目就要列清楚，不論它多枯燥，這也是中小企業「轉大人」的必修學分。

「短短4個月，讓我碰到終其一生都碰不到的人！」林桐榮說，除了財務建議，受到最多幫助的，就是人脈的鏈接，而人脈就等於潛在通路。加速器結束後，格園社會企業得到不少洽詢合作的機會。

「好食好事基金會」由頂新和德基金捐助人代表魏應充2017年推動成立，隔年開辦「好食好事加速器種子計畫」，是台灣首個輔導食農新創團隊的服務計畫，免費提供課程、業師顧問，甚至牽線投資。第4屆加速器正在熱烈徵件中，4月7日前，歡迎所有跟「食」、「農」領域相關的中小企業或新創公司上基金會

網站報名。

(中時新聞網)