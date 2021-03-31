八里區原僅供20人乘坐「八里－馬偕醫院」F125新巴士，因運量暴增，自4月1日起將轉型為低地板大客車的878區公車，低地板公車可解決擁擠，並讓長者與行動不便者方便搭乘；878區公車採一段票收費，享有轉乘、1280定期票及敬老愛心卡每月480點免費等優惠措施。

交通局長鍾鳴時表示，新北市2020年引進市區公車資源投入新巴士服務，對於與市區公車路線重疊率在50％以上、平均每班次載客數20人以上的高乘載路線推動轉型，目前計有28條新巴士轉型市區公車營運。

交通局運輸管理科科長林詩欽表示，其中，八里區F125新巴士行駛路線與紅22、878等市區公車路線高度重疊，月運量超過1萬人。

八里區公所指出，F125經公所與里長、地方和交通局溝通，F125新巴士將於4月1日起轉型為878區市區公車，車型將從原先的20人座中型巴士調整為低地板大客車，可有效改善尖峰時段車廂擁擠情形，使長者與行動不便者搭更方便搭乘。

交通局表示，878區公車採一段票收費，且享有轉乘優惠、1280定期票及敬老愛心卡每月480點免費等優惠措施。

(中時 )