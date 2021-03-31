小米正式發表旗下首款折疊螢幕手機小米MIX FOLD。小米MIX FOLD採用8.01吋內折2K+解析度柔性螢幕，外螢幕為6.52吋，搭載自主研發的澎湃C1專業影像處理器，全球首發手機液態鏡頭，配備四揚聲器3D全景聲系統，擁有5020mAh電池，同時支援67W快充。小米MIX FOLD提供標準版及陶瓷特別版。

作為小米首款折疊螢幕手機，小米MIX FOLD採用了U型鉸鏈設計，在重量和可靠性方面都有較大的提升，重量降低27%，可靠性彎折測試達到20萬次，極限可靠性彎折測試最高可達100萬次。

小米MIX FOLD採用了一面8.01吋2K+解析度的柔性OLED內螢幕，螢幕比例為4:3，不僅是折疊螢幕手機中最大的尺寸，甚至超出了部分平板電腦的螢幕大小。在螢幕等級方面繼承了小米旗艦手機的品質，支援10億色多彩顯示，經過自主研發螢幕色彩校準演算法的調校，擁有JNCD≈0.29、ΔE≈0.35的色準，並且經過出廠逐片調校，保證每一片螢幕都精確還原色彩。此外，小米MIX FOLD的內螢幕達到900nit峰值亮度以及600nit的全域亮度，色彩對比度高達4,300,000:1，支援HDR10+、DCI-P3色域、360°前後雙光感，能呈現多彩的原色。小米MIX FOLD的內螢幕支援驚豔的Dolby Vision杜比視界效果。

同時，小米MIX FOLD的外螢幕還有一面6.52吋的AMOLED螢幕，支援90Hz螢幕刷新率+180Hz觸控取樣率，這塊外螢幕同樣支援原色螢幕，提供JNCD≈0.55、ΔE≈0.52的頂級色準，900nit峰值亮度以及700nit的全域亮度，支援HDR10+、360°前後雙光感，外螢幕的顯色同樣亮眼。

通過小米自主研發AI演算法，小米MIX FOLD的內外螢幕均可呈現圖片/影片超解析度，支援將720p圖片提升至1440p，實現圖片2倍超解析度顯示；影片方面則可以通過AI演算法，實現將480p影片提升至1440p，呈現影片3倍超解析度顯示。

對稱式雙揚聲器是小米近期備受好評的設計，小米MIX FOLD在雙揚聲器的基礎上進一步升級，成為行業中首款採用四揚聲器系統的手機產品，對稱設計的雙1216揚聲器位於螢幕側，擁有0.65mm超大振幅、1.34CC等效音腔，通過15V Smart PA加強，響度比小米10 Pro提升40%，同時延續了小米 11 系列上驚豔的Harman Kardon調音。

小米MIX FOLD是業界首次將真3D全景聲技術實現的手機，利用自主研發的多揚聲器陣列演算法，呈現3D空間聲場重播， 在基本的左右雙喇叭身歷聲上增加了上下的陣列，帶來全新的真3D空間聽覺體驗。

有了Dolby Vision以及四揚聲器3D全景聲系統的加持，小米MIX FOLD將是一款影音神器，能享受色彩鮮豔、聲音立體飽滿，巨大的螢幕提供沉浸感體驗。而在8.01吋的小米MIX FOLD體驗遊戲時，縱向視野會比普通手機更廣，例如在某些特定的槍戰遊戲中，小米MIX FOLD螢幕頂部比普通手機多了相當於一個小地圖高度的畫面，讓你可以比敵人更早發現空投，佔據遊戲主動權。

在工作中，小米MIX FOLD的大螢幕、左右雙開螢幕、跨螢幕拖拽、平行視窗、掌上PC模式以及AI會議助手等諸多辦公利器，幫助用戶在行動辦公場景中事半功倍。

澎湃C1是一款小米自研的專業影像晶片，耗時2年投入研發費用人民幣1.4億完成，具有高性能、低CPU和記憶體佔用特性，在3A演算法、暗光對焦能力和畫質上進行提升，帶來更準確的自動白平衡、自動對焦、自動曝光和成像品質，將於小米MIX FOLD首發。

值得一提的是小米MIX FOLD全球首發手機液態鏡頭，開啟仿生攝影時代，液態鏡頭利用人眼仿生學原理，由薄膜包裹的透明流體構成類晶狀體結構，代替傳統光學鏡片。在高精度馬達的驅動下，通過小米自主研發的技術，可以精確地改變球面曲率半徑，可提供3X光學變焦、最高30X長焦、3cm的最近對焦距離，用一顆鏡頭提供兩顆鏡頭的功能。

這種光學流體還具有高透光率，超低色散和出色的耐極端環境等特性，可在最低-40℃到最高60℃的環境保持流體形態，確保穩定持久良好的光學特性表現。

此外，小米MIX FOLD還配備了108MP像素主鏡頭HMX及123°的超大視野範圍的1300萬像素超廣角鏡頭。108MP像素主攝配備7P鏡頭，支援硬體直接輸出108MP像素高畫質照片，即使放大再放大細節依然清晰可見。123°的超廣角鏡頭支援智慧切換，拍攝建築、風光時獲得更加廣闊、震撼的視野範圍。同時通過AI超廣角畸變校正，有效改善畫面邊緣畸變現象。不僅可以消除風景照片的邊緣畸變，也能修正多人合影時畫面邊緣的人臉畸變，讓風景、合影都更加自然。

小米MIX FOLD內置5020mAh電池，內部採用小米專利的全新雙電池並聯架構，由一塊2460mAh容量和一塊2560mAh容量兩塊電池組成，並聯的特殊架構可提供10A超大電流輸出，為四揚聲器供給強大推力。支援67W快充，通過定製的三顆充電IC晶片組，以及兩顆超高效電荷泵並聯組合，提供高達97.5%的轉化率，0到100%充電僅需37分鐘。同時引入CNT關斷充電等多重安全充電保護功能，大小電池先滿先斷，後滿後斷的可控滿充邏輯，提升充電速度，解決電池過充風險，保證電池使用壽命。

小米MIX FOLD搭載了高通最新一代Qualcomm Snapdragon 888旗艦行動平台。採用目前最先進的5nm工藝製程，CPU、GPU以及AI性能提升的同時功耗表現更加優秀。輔以全新擁有3200MHz主頻地LPDDR5記憶體，結合UFS 3.1高速快閃記憶體，讓 Snapdragon888的性能完全釋放。

為高效利用折疊螢幕手機的機身面積，小米MIX FOLD採用蝶式散熱設計，集大面積VC水冷、導熱凝膠、多層石墨片等多種散熱手段於一體，首發「微氣囊」仿生結構耐彎折石墨，將折疊雙翼進行橋接，總散熱面積高達22583.7mm²，使整個手機的溫度更加均勻，大大提升了高負載運算、快速充電和5G高速下載時的散熱能力，迅速帶走核心熱量，高效散熱，讓小米MIX FOLD時刻冷靜持續性能輸出。

小米首款折疊螢幕手機提供標準版及陶瓷特別版兩個版本可選，標準版採用具有陶瓷質感的康寧第五代大猩猩玻璃後蓋，12GB+256GB售價為人民幣￥9,999元，12GB+512GB售價為人民幣￥10,999元。陶瓷特別版中框及音量鍵均加入富有設計感的金黃色細線，搭配深邃的黑色陶瓷後蓋，形成極具中國古風的黑金CP配色，同時通過雷射雷雕工藝，在背板內部雕刻出寬窄不同的現代感立體斜線紋理，將經典與現代融為一體。16GB+512GB售價為人民幣￥12,999元。

(科技)