台南檢舉魔人「蘇大媽」蘇寶蘭確定入監服刑！以檢舉濫訴出名的蘇大媽涉違反醫療法案，被判刑5月確定，得易科罰金15萬1000元，因蘇女持續濫訴，檢方撤銷她剩下2期的易科罰金，須入監100天，台南地檢署通知她今天報到出庭，檢察官訊問後，裁定她必須入監服刑。

蘇大媽2018年9月與中西區復健科診所櫃台人員口角，蘇咆哮謾罵，二審依醫療法判刑5月，檢方原准予易科罰金15萬並分3期繳付，但她持續濫訴、擾亂公署，檢方撤銷易科罰金，要她入監服刑。蘇女在今年1月29日向台南高分院聲明異議，遭裁定駁回，

蘇大媽不甘心，2月5日改向台南地院聲明異議，也遭駁回，又提抗告，台南高分院3月9日以她應向有管轄的高分院聲明異議，她卻向無管轄權的台南地院聲明異議，於法不合，台南地院做實體裁定也有違誤，撤銷一審裁定，宣告「不得上訴」。

檢方在3月中旬發出執行通知書，通知蘇寶蘭今天到案執行，她依規定時間到案，不過，台南高分院25日裁定書主張「檢察官必須補充裁量程序」，檢方安排蘇今天到偵查庭，讓她主張意見，最後做出蘇寶蘭仍須入監服刑的裁定。

今天開庭前，蘇大媽指控南檢法警長向執行檢察官做不實報告，致使檢察官撤銷准她易科罰金處分，「我是很單純的人，0206地震也去當志工」。針對蘇女指南檢法警長向檢察官做不實報告，南檢發言人林仲斌表示，如蘇女認為法警長作為有影響其權益，蘇可以提告，檢方會依法處理。

蘇寶蘭今天上午由「司革會」創會長莊榮兆及志工陪同到台南地檢署，抗議司法不公。蘇今天也隨身帶著簡易生活用品，做好入監的心裡準備。

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(中時 )