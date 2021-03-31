總統蔡英文因2019年競選連任期間，被爆出「假博士」爭議，蔡不滿台大法律系名譽教授賀德芬、媒體人彭文正、教授林環牆等人質疑其博士論文作假，控告3人妨害名譽。台北地檢署認為彭文正在YouTube「政經關不了」的言論未經合理查證，31日依妨害名譽罪起訴彭文正。對此，彭文正先是在臉書表示將全面反擊，中午也親上火線回應。

彭文正中午接受TVBS節目「新聞州齊表」專訪時表示，沒碰過這麼惡劣的案子，不開庭、裝死，最後起訴了。

不過彭文正也支持「終於起訴了」的說法，且是滿心感謝。他提到，先前曾在法庭上當著檢肅黑金專組檢察官黃偉面坦承犯行，並稱自己是連續犯，且到現在不知悔改，以後會繼續這麼做，還會變本加厲、不會退縮，並要求具體求以極刑。

彭文正說，唯一的遺憾是，黃偉只聽了前半段，起訴了，但沒有具體求以極刑。彭說，到時候會公布處分書，「公布笑話給大家看看」，更表示很同情黃偉，因為要掰起訴書，覺得很為難他，要有非常深厚的功力才有辦法寫。

彭文正也說，大家不要起餒，公平正義永遠站在堅持的那方，「蔡同學能當總統多久」，並喊話「蔡同學，好膽麥走」。

對於北檢今依加重誹謗罪起訴彭文正，總統府發言人張惇涵表示，總統府尊重司法，不評論司法個案。關於相關司法個案，將持續由律師團隊循司法程序處理。

(中時新聞網)