為響應4月4日兒童節，桃園市政府規畫在風禾公園舉辦首屆「桃園兒童藝術節」，將於4月2日至4月5日登場，將打造一座「魔幻城堡遊樂園」，突破傳統單一舞台觀賞演出的形式，融入沉浸劇場及環境劇場的概念，搭配公園環境營造魔幻城堡與動物森林的氛圍，邀請民眾一同參與兒童藝術節。

兒童藝術節除了主題戲劇演出外，更延伸故事情節設計5組「互動體驗闖關趣」，包括《魔幻城音感棋盤》、《童話誠實大魔鏡》、《綠野仙蹤單車遊》、《越野汽車尋寶隊》、《森林天空偵查員》等體驗設施，鼓勵兒童手腦並用，親子也能一同協力闖關，還有每日共9組街頭藝術家輪番演出的「街藝饗宴」，以及集結創意工藝、視覺藝術的「童樂文創市集」與兒童手作與美術DIY，適合任何年齡層的大小朋友前來體驗。

另 「桃園市立圖書館兒童玩具圖書館」座落於大湳森林公園，兒童玩具圖書館沿用舊有的軍用房舍進行室內裝修等修繕工程，修繕經費約8348萬元，將於4月4日起試營運， 館內圖書區館藏約15000冊書籍，遊戲區約600組玩具以及5大類數位互動設施，建立出完善、有趣的親子共學天堂，歡迎民眾一起來探索樂趣。

「南崁兒童藝術村」歡慶營運2周年，特別在4月4日兒童節當天規畫「當我們童在一起」系列活動，包含製陶DIY、文創市集、親子二手跳蚤市場、胖卡、樂團演唱、草地音樂會、台北曲藝團講座，以及街頭藝人演出等活動，要讓來訪的親子「藝童樂淘陶」；目前園區內有親子藝文街、親子美食坊、兒童演藝場、共學展示樓、翻滾草原及兒藝小火車等空間設施，並由文創廠商及小型工作室進駐，包含南崁文化協會、吉祥藝棧、藝術屋、百色美術、小山上工手作等。

(中時 )