台積電(2330)竹科晶圓十二B廠今(31)日上午9時許傳出火警，台積表示，廠內變電站因元件異常而啟動二氧化碳滅火系統。

台積電竹科廠區位於園區二路的十二B廠，今日上午因廠內變電站因元件異常，啟動二氧化碳滅火系統，消防局人員抵達後，只見白煙並未發現明火，但導致一名下包商員工吸入過量二氧化碳，目前該員意識清醒，現在留院觀察。

(時報資訊)