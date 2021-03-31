《半導體》傳火警 台積電：變電站元件異常啟動滅火系統 12:512021/03/31 時報資訊 沈培華 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台積電(2330)竹科晶圓十二B廠今(31)日上午9時許傳出火警，台積表示，廠內變電站因元件異常而啟動二氧化碳滅火系統。 台積電竹科廠區位於園區二路的十二B廠，今日上午因廠內變電站因元件異常，啟動二氧化碳滅火系統，消防局人員抵達後，只見白煙並未發現明火，但導致一名下包商員工吸入過量二氧化碳，目前該員意識清醒，現在留院觀察。 竹科廠變電站異常1人送醫 台積電：生產不受影響 護國神山給力 六大壽險投資台積電最賺 (時報資訊) #台積電 #系統 #變電站 #異常 #火警 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美債殖利率創新高 美股皆下殺 台積電ADR逆勢漲 08:122021/03/31 財經 1分鐘讀財經》散戶注意！台積電警告：28奈米重複下單供過於求 08:252021/03/31 財經 台積電竹科廠區火警 疑配電盤過熱竄白煙 1員工送醫 12:042021/03/31 社會 《半導體》傳宜蘭設廠 台積電：無具體計畫 12:172021/03/31 財經 外資連買430億 台股氣盛 04:102021/03/31 財經要聞 台積電、鴻海兩龍頭權值股帶頭摔 台股跌破16,500 11:142021/03/31 財經 缺水傷腦筋 台積電傳在宜蘭設廠 04:102021/03/31 財經焦點 劉德音示警晶片重複下單 台積電跌9元力積電跌逾2％ 分析師這樣看 11:222021/03/31 財經 台泥AFC大型智慧儲能系統彰濱啟用 助台電電網穩定 21:232021/03/31 財經 億咖通推車用晶片 委台積生產 04:102021/03/31 全球財經 護國神山怎麼了？台積電貼息回不去6字頭 殺手真面目曝光 22:542021/03/31 財經 財經熱門新聞 台股萬六恐泡沫快逃？謝金河：這2種股票吹出大泡泡 - 財經 配息拚了 這檔殖利率打趴鴻海 網爆阿土伯要哭了 - 財經 彰銀扯爆了！豬肉攤商存84萬被通知少10萬 金管會說重話 - 財經 - 工商 台股恐泡沫金融還能存股嗎 專家7字曝買點 - 財經 陸官媒轟「紙上造車」 3大電動車倒地 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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