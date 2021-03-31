新竹68歲范姓婦人，長年患有C型肝炎，去年檢查時發現肝硬化，醫師建議肝臟移植，但她擔心成為家人負擔沒說，發病後家人才知情，全家凝聚力量為她積極治療，經比對肝臟移植人選，由大女兒張淑明切除65％的肝臟，捐獻給摯愛的母親。

41歲張淑明在竹北東元綜合醫院擔任護理師已有16年，她回想去年11月當班時看到母親訊息說，「好像發燒了，覺得人不對勁！」下班回家發現母親當場吐血，緊急送急診。

醫師檢查發現范婦吐血、排血便、門靜脈堵塞，胃和食道靜脈曲張，隨時會有二度破裂吐血，甚至肝性腦病變昏迷，肝硬化轉變成肝癌的危險，建議要盡快執行肝臟移植手術，方能挽回性命。

「平時是幫助素昧平生的病人，現在母親生病了，當然要自己救！」張淑明說，醫院從家人中篩選適合肝臟移植的人選，結果只有她和妹妹符合資格，但她不忍讓妹妹承擔手術的痛苦，堅持親自上陣，報答母親的養育恩情。

「20公分的疤痕，是我與母親的生命印記，我很驕傲！」張淑明說，肝臟移植手術後，看到母親努力熬過插管、血漿置換等復原療程，不曾抱怨疼痛，氣色也逐漸不再暗沉泛黃，讓她覺得一切都值得了！

「我們的肝臟現在是姊妹了！」范婦經過這次手術，稱新肝是女兒用生命換給她的，會好好珍惜，很感謝醫療團隊讓她走出「肝」苦的陰霾。

張淑明重返職場後，東元綜合醫院腎臟內科團隊熱烈歡迎、給予高度敬佩，她也呼籲受「肝」苦的患者務，必定期至門診追蹤檢查，調整生活作息，愛肝惜肝！

(中時 )