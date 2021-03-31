隨著社會變遷與醫療衛生的進步，致整體人口結構快速趨向高齡化，為使資源發揮最大效益，讓有需求的長者得到全方位悉心的身心照護，在地老化無疑是不可或缺的。桃園市政府自2019年起分別在各行政區設置「醫療小管家」據點，今年更新增4處據點，將醫療服務主動帶入社區，並整合當地里鄰長及在地資源，主動發掘社區中潛在失能個案，提供單一窗口之醫養服務，共同守護市民健康。

蘆竹區服務據點於今日舉辦「桃園醫療小管家服務據點」揭牌儀式，據點規畫設置於坑子里，早年居民靠生產斗笠維生，該里人口數1,934人，65歲以上人數356人，老年人口比率18.41％，人口老化嚴重，為符合長者需求，結合社團法人桃園市中醫師公會，提供民眾有關中醫藥健康促進課程，由中醫師指導練習調理氣息及八段錦等中醫傳統養生運動功法，以促進年長者強身保健及預防疾病，希冀里民健康吉「笠」。

衛生局表示，此常駐型服務據點委託敏盛綜合醫院，透過個案管理師駐點提供免費血壓量測、高血壓個案追蹤管理、心房顫動（AF）預篩、慢性病衛教指導、複雜個案家訪服務、長照資源轉介、健康促進活動等服務，期提升民眾自我照護能力，建立與社區居民良好的互動關係。

蘆竹區服務據點(桃園市蘆竹區坑子里山林路3段102巷9號)於每週一至週五，上午8時30分至下午5時30分提供服務，如民眾有健康相關問題可至據點洽詢或撥打專線0975-081-577諮詢。

(中時 )