小米集團於29日起一連兩日在北京召開小米春季新品發佈會，推出多款科技產品，包括小米MIX FOLD、小米11 Ultra、小米11 Pro等旗艦手機新品，以及小米筆記型電腦Pro、小米手環6、小米無線路由器AX9000等AIoT全新產品。這不僅是小米史上新品最多的發佈會，也是小米開啟新十年後第一場重要發佈會。

除了一系列高階旗艦新品，小米於30日正式公佈兩項重磅消息：10年投入100億美元，正式進軍智慧電動汽車領域。同時，由國際設計大師原研哉（Kenya HARA）操刀設計，10年來首次對品牌LOGO進行重大升級。

「我們將以巨大的投入、無比的敬畏和持久的耐心來面對這全新的征程。」小米公司創始人、董事長兼CEO雷軍表示，小米將通過一系列雄心勃勃、極具耐心的計畫，推動小米持續進化，全力開闢未來十年的新格局。

2020年起，小米手機正式開始衝擊高階旗艦市場，此次小米連續發佈小米11 Ultra、小米11 Pro、小米MIX FOLD等三款高階旗艦，在頂級體驗和關鍵技術創新上再獲突破。

在推出多款高階旗艦新品的同時，小米還正式發佈了全新的LOGO，全面升級品牌識別系統。小米全新LOGO由日本設計中心（NDC）董事長暨武藏野美術大學教授原研哉先生親自操刀，歷時3年完稿，它採用了新的「超橢圓」輪廓設計，替換原先的方形輪廓，視覺上添加愉悅、靈動與友好氣息，還重新設計了「xiaomi」字母LOGO，同時繼續沿用橘色作為品牌色，以傳遞年輕、充滿生機的形象，並設定了黑色和銀色作為輔助色。

3月30日下午，小米集團向港交所提交正式公告，小米董事會已批准，正式進軍智慧電動汽車產業。在30日晚間發表會上，小米集團創始人、董事長兼CEO雷軍宣佈，小米將成立全資的智慧電動汽車子公司，預計10年內投入100億美元，首期投入100億元人民幣，他將親自帶隊，兼任智慧電動汽車業務CEO。

「這是小米全體合夥人反覆考量的結果，也是我人生最後一次重大創業專案。我願意押上我人生全部的聲譽，再次披掛上陣，為小米汽車而戰！」雷軍表示，在過去75天裡，小米管理層進行了85場業內拜訪溝通、與200多位汽車行業資深人士深度交流，並召開了4次管理層內部討論會以及兩次正式的董事會，經過了反覆論證與慎重決策。

與此同時，很多米粉也透過不同方式呼籲小米造車，有米粉在給雷軍的留言中說，「只要小米敢造車，我就敢買！」這讓雷軍深受感動和啟發，米粉的強烈支持也成為小米決定造車的關鍵因素之一。

「一個迄今最好小米」，成為小米開拓智慧汽車領域的最大基礎所在。據小米最新公布的2020年財報，小米手機全球出貨量1.46億台，穩居全球第三，高階智慧型手機的銷量已突破1000萬台。同時，小米電視連續8個季度穩居銷量中國第一，小米AIoT平台的設備連接數突破3.25億台，小愛同學月活躍戶達到8670萬，繼續在智慧生活領域領先全行業。截止2020年底，小米集團還手握1080億元人民幣的儲備現金。

雷軍在小米公司全員工內部信中表示，對於造車，小米有著非常顯著的獨特優勢：它對基於硬體的互聯網服務模式理解極為深刻，擁有業內最豐富的軟硬體整合經驗，大量的關鍵技術累積也可以複製使用，同時還擁有業內規模最大、品類最豐富、連網最活躍的成熟智慧生態，充足的現金儲備，以及全球無數米粉的信賴和支持。

「智慧電動汽車是未來十年最寬廣的發展賽道，是智慧生態不可或缺的關鍵組成部分，是小米AIoT智慧生活綜合生態拓展的必然選擇，也是小米繼續實踐的公司使命，用科技給人們帶來美好生活的必經之路。」雷軍表示。

(科技)