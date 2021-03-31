由於避險基金Archegos Capital槓桿操作失敗被迫清出200億美元的股票部位，造成多家銀行出現鉅額損失，總規模達100億美元，美國政府當局將出手了解事件經過，不少專家則點出，比起Archegos Capital本身的責任，投資銀行的風險評估是最需要檢討的重點。

美國時間上周五（26日）前老虎基金操盤手Bill Hwang主導的家族基金Archegos Capital未能履行追加的保證金，遭強制清出多家中概股與美媒體股票，價值高達200億美元，連帶造成多家大型銀行高盛、摩根大通、野村證券出現鉅額損失，摩根大通預估全球銀行業損失金額將近100億美元（近3000億新台幣）。

根據CNBC報導，由於金額過於龐大，美國國會與金融監管機構都表達關切，甚至不排除有進一步調查行動的可能，美國證券交易委員會前律師Mark Berman則認為，監管機構的調查重點應著眼於投資銀行身上。

Mark Berman強調，監管機構需要研究銀行如何允許Archegos建立如此高的槓桿額度，而且還要了解銀行對風險管理的態度，客戶從銀行購買了衍生性商品，得以進入股市進行操盤，銀行本身就需要承擔責任。

著名金融學者Thorsten Beck持相似看法，他認為如果對沖基金公司想要押注自己的錢，進行槓桿操作是一件被允許的事情，但不同的投資銀行放貸過多，現在反而用一種詭異的方式撤消，因此，這是需要監管的地方。

(中時新聞網)