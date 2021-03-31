大學個人申請第1階段甄選篩選結果今天公布，如何準備資料及面試，成為許多高三學生及家長最重視的問題，國立陽明交通大學跟上Podcast收聽潮流，特別錄製一系列《大學學什麼？》節目，與學生們分享大學到底在學什麼。

為替正在煩惱如何選系的學生及家長解惑，同時貼近時下流行的Podcast收聽潮流，陽明交大出版社企畫錄製、開播近1年的Podcast頻道《NYCU PRESS說書中》，近來特別錄製一系列《大學學什麼？》節目，每集邀請陽明交通大學、政治大學、清華大學等不同科系教授與學生同場對談，透過輕鬆的聊天方式，提高年輕學子收聽意願，也更能讓收聽學生評估自己該選擇什麼科系就讀。

教授們在節目中分享如何準備備審資料的撇步、面試注意事項等，同時推薦給大學新鮮人的科系入門書，期望學生在忙碌升學之餘，能全方位培養學習素養。學長姐則在節目中分享自己的入學申請經驗，以及就讀該科系學習到的專業知識與大學生活點滴。

其中單元《歡迎來到交作業大學！從入學到畢業的電機生活大公開》節目，是由陽明交大電機系副教授黃育綸與大四學生許雅柔對談，兩人分享電機系學習的專業知識及未來發展，黃育綸也不藏私透露身為考官的選才標準。

她表示，曾看過1份備審資料，陳述自己對物理的興趣與著迷，讓她在多數述說身家背景的自傳中，留下格外深刻的印象，成績可能就不會是最重要的入學評估條件，對科系的學習熱情才是重要的。

許雅柔也提醒學弟妹不只選系也要選校，豐富的學校資源可以提供許多專業學習外的幫助。

陽明交大指出，《NYCU PRESS說書中》Podcast頻道開播1年以來，除了邀請書籍作者對談、導讀書中內容，也訪談多家特色書店主人分享經營甘苦。

而《大學學什麼？》系列節目現已播出資工系、醫學系、電機系、人社系及牙醫系的對談，4月將陸續上架中文系、法律系及財金相關科系，有興趣的家長與學生可以在iTune、soundon、spotify等平台搜尋《NYCU PRESS說書中》收聽，每周播出2集。

(中時 )