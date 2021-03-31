50歲香港女星陳松伶2011年和小她8歲的男星張鐸結婚，最近夫妻倆帶張鐸媽媽上《婆婆與媽媽2》，先前傳出因陳松伶患卵巢腫瘤無法生育，被婆婆當作透明人，陳松伶在鏡頭前不惜跪地幫婆婆穿鞋的表現，更引來網友心疼。陳松伶受訪，澄清自己並非網友心目中的苦情媳婦，對於婆媳關係她看得很開，直言絕不可能讓老公跟婆婆分開，「她（指婆婆）到死都把兒子當第一位」，道盡身為媳婦的甘苦談。

陳松伶早年演出《天涯歌女》出道，10年前和《情深深雨濛濛》中跟林心如相親、演出「石磊」一角的張鐸成婚。去年陳松伶上《乘風破浪的姐姐》人氣翻漲，最近又參與《婆婆與媽媽2》分享婆媳日常，她因無法生育疑被婆婆刑玉珍忽視，節目中談此事，陳松伶直言「無法把不可能變成可能」，挑明未來無法讓婆婆有孫子或孫女，刑玉珍則表示雖然沒辦法有天倫之樂了，但只要兒子開心、夫妻倆說好，對她而言不是問題。

陳松伶（右起）、張鐸、張鐸媽媽最近上實境秀。（圖／翻攝自陳松伶_AdiaChan微博）

陳松伶近日上《騰訊新聞星裡話》解釋婆婆現實生活中其實沒有節目裡這麼「難搞」，節目內容「綜藝化」了他們的生活，有網友稱婆婆太愛張鐸，導致無法從兒子生活中退出，引發一連串婆媳問題，陳松伶大器說：「不要把它當成很嚴重的問題。你不可能讓母親完全脫離兒子，這不可能的。她到死，兒子都永遠是她的第一位。這肯定是的，不要違反這種天性，她會忍不住，就是希望粘著兒子，你就得退一步給她一個天空。」

節目中陳松伶跪地幫婆婆穿鞋，引來網友說：「努力討好樣子讓人心疼」，張鐸稱是被看圖說話，陳松伶則說在外面才有分地位形象，「回到家，你可以為任何人服務。因為對方是你最愛的人，為愛的人，我做任何事都可以」，高EQ替婆婆解圍。

(中時新聞網)