台灣大學今天公告個人申請第一階段篩選結果，通過篩選的考生最低落在學測3科35級分、4科41級分；最熱門的台大資工系有735人報名，超額篩選91人。

大學甄選入學委員會今天公告110學年度個人申請第一階段篩選結果，共8萬5422人報名，6萬8682人通過一階篩選，通過篩選比率80.4%，通過一階篩選的考生，仍須參加第二階段指定項目甄試。

台灣大學註冊組主任李宏森告訴中央社記者，台大110學年個人申請有1685個名額，1萬3502人次報名，5212人次通過篩選，報名人次和通過篩選人次都比109學年減少，推估是因今年報考學測人數減少，加上學測難度略提高，學生更審慎填志願，通過篩選考生最低級分落在學測3科35級分、4科組合41級分。

醫學系部分，李宏森指出，今年提供50個名額，預計甄試100人，126人通過篩選，通過篩選者的最低級分落在學測4科59級分，也是自106學年度後，台大醫學系再次出現非滿級分考生通過篩選；醫學系二階甄試預計4月17日舉行生物和化學筆試，取筆試成績前100人參加口試，不會造成系上太大負擔。

觀察各系報名情況，李宏森提到，以台大資工系最熱門，提供60個名額，預計甄試150人，吸引735人報名，241人通過篩選，通過篩選人數比預計甄試人數多出91人，推估是現在人工智慧很熱門，大家都希望有程式設計能力，加上工作機會多，因此受考生青睞；另外，如護理系也很熱門，吸引698人報名。

李宏森表示，台大校內二階甄試也推動共同筆試，包括醫學類、工學類A和B組、電資類，讓考生一試多用，同時還有預分發，讓通過多個校系篩選的考生排志願序，並保留最高志願的正取，以提高名額使用率，避免重榜。

配合防疫措施，李宏森也提醒，參加二階甄試的考生要記得攜帶應考證，陪考家長儘量以1人為限，除了考生外，陪考家長不能進入系館。（編輯：陳仁華）1100331

(中央社)