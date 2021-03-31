林口非法工廠汙染空氣還囂張反監控，圖為拆除後（新北市府提供／戴上容新北傳真）

林口青春嶺一帶長年有臭味煙霧瀰漫，環保局鎖定非法工廠監控稽查，該工廠過程中還囂張反監控，更曾以違法侵入住宅名義阻撓稽查，環保局2月初在空拍及科技執法下，逮獲該工廠非法融化鋁錠鑄造製作事實，新北市公安小組31日強制拆除違章工廠，另發現該工廠涉嫌侵佔國有土地，已函請地檢署偵辦。

泰山區大科路70-9號的違章工廠長年在工廠中非法融化鋁錠鑄造，製造當地髒、臭、亂等情形，經環保局稽查8年佈線，今年2月24日發現有頻繁載貨車輛進出，於是兵分三路前往稽查；童姓業者遭稽查後，見大事不妙一度扯謊，稱是從事鈑金作業，然而確證鑿鑿，業者才直言不諱。

童姓業者表示，工廠從事鑄造作業，內容為鋁錠經熔爐溶化，放入模具打造成工藝品，並也知悉工廠並未領有工廠登記及固定污染源許可證，有明顯空氣污染情事，配合環保局立即停工。

環保局表示，該工廠依違反空氣污染防制法第24條第1、2項及第63條告發，最高可2000萬元以下罰鍰，並令立即停工，移送市府公安小組擴大查辦，該廠若要營業，必須設置於工業區取得各項許可才能運作。

新北市副市長謝政達表示，新北市政府已對業者依法告發、要求停工外，也進一步查證廠區涉嫌侵佔國有土地，並函請新北地檢署偵辦，31日新北市政府公安大執法，針對違反環境保護及公共安全的違章工廠進行強制拆除，市府將透過公共安全聯合小組加強稽查，絕不容許不法業者的存在。

(中時 )