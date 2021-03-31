樂天桃猿4月首場主場將邀請台灣藝能界的「火辣天使」琳恩擔任開球嘉賓，在「玩具趴」前為大家帶來美麗的第一球。

首次來到全猿主場的琳恩是台灣藝能界的火辣天使，作品跨足電視、電視、戲劇、音樂、模特兒等領域， 是台灣全方位發展的女星代表。

可以站在球場上為職業球隊開球，尤其是首度為全猿主場開球，琳恩直呼：「真的好興奮！很想跟大家一起在球場為桃猿加油！」琳恩將擔任1日的開球代表，Stronger Togethet為大家開球。

(中時 )