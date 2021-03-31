黃偉晉為了凸顯〈好累〉疲倦、無力的慵懶氛圍，擺出各種癱軟的狀態。（愛貝克思提供）

黃偉晉為了凸顯〈好累〉疲倦、無力的慵懶氛圍，擺出各種癱軟的狀態。（愛貝克思提供）

黃偉晉推出全新單曲〈好累〉，由金曲天后蔡健雅作曲、金牌作詞人葛大為、蔡健雅共同作詞，以一種幽默自嘲的態度，道盡一般人日常生活的壓力來源。單曲封面照邀請新銳攝影師Puzzleman Leung操刀，為了呈現「好累」狀態，黃偉晉在烈日下趴在熱騰騰的柏油路上，身體如同「鐵板燒」在烤，甚至還得像蝙蝠一樣L型倒掛在欄杆上，沒想到在草皮上卻慘遇蟲蟲大軍奇襲，導致脖子整個大過敏，一波三折的封面照拍攝，讓他只能自嘲：「真的好累！」

首次與偶像蔡健雅合作，黃偉晉直呼不可思議，尤其〈好累〉歌曲中強烈的生活感與從未嘗試過Bossanova的曲風，讓黃偉晉一聽到demo就愛上，激動地說：「有生之年可以唱到她（蔡健雅）的作品，真的是夠了！」

而〈好累〉背後的意涵，更是談及了網路生態、修圖風潮、身材管理、購物慾望等日常生活現象，道盡了現代人厭世無力的壓力來源，歌詞甚至完美貼近黃偉晉原本的個性，因此他在配唱時，既視感十分強烈，也在歌曲中加入一些自己的即興語氣，試圖讓歌曲的語氣更為突出、CHILL的聽覺色彩更為濃厚，是繼上張作品文青質感的音樂色調後，令人耳目一新的全新實驗與嘗試。

為了凸顯〈好累〉疲倦、無力的慵懶氛圍，攝影師提出許多高難度的指令，要黃偉晉在馬路、草皮、電線桿、欄杆上各個戶外地方呈現癱軟的狀態，他在艷陽下穿著厚重的兩層西裝外套，趴在熱騰騰的柏油路上，或者要他身體倒轉，像蝙蝠一樣呈現L型倒掛在欄杆上，完全不符合人體工學的姿勢，讓黃偉晉一站起身來一度頭暈、貧血，直呼腰一直發出「啪啪啪」的聲響，猶如在整骨一般。

但最驚險的還在後頭，其中還有一個pose，是黃偉晉半邊臉得緊貼在草皮上，雖然下方鋪有保鮮膜，但保鮮膜下竟然有一群蟲蟲大軍在蠢蠢欲動，只要工作人員一靠近，蟲子就會飛起來，讓他完全不敢吭聲，深怕一個呼吸，就會把蟲子吸進去，雖然臉最後逃過一劫，但脖子曝露在草皮下慘遭攻擊，整個紅疹又大過敏，黃偉晉事後透露：「我本來看到腳本超開心，以為躺著超簡單，沒想到跟我想像的完全不一樣，那些躺都是假躺，頭ㄍㄧㄥ在那比平常拍照還累，累到爆！」但他仍敬業完成不可能的任務，辛苦拍攝出來的成果，連他自己都非常喜歡。黃偉晉全新單曲〈好累〉今全面數位上線 (連結：https://avex-taiwan.lnk.to/WayneHuang-SoTired)。

黃偉晉為了凸顯〈好累〉疲倦、無力的慵懶氛圍，擺出各種癱軟的狀態。（愛貝克思提供）

黃偉晉為了凸顯〈好累〉疲倦、無力的慵懶氛圍，擺出各種癱軟的狀態。（愛貝克思提供）

(中時 )