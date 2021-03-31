高盛證券指出，金像電（2368）享有三大利多助威，且在產業中占據雲端用PCB最強大地位，2021年獲利將大增五成以上，給予「買進」投資評等，推測未來12個月合理股價72元。

金像電的三大基本面利多包括：伺服器與交換機持續處於升級循環、NB需求依然強勁，以及因物料成本提高，可望帶動金像電產品漲價。

鑒於雲端與5G需求暢旺，伺服器平台升級趨勢方興未艾，高盛研判，全球雲端用PCB於2020～2025年營收年複合成長率高達13.5％，大幅高於2015～2019年的5～6％，金像電身為雲端PCB市占領頭羊，受惠程度最高。

除伺服器與雲端用PCB需求增長，因在家工作環境仍延續中，帶動Chromebook與商用型筆電需求居高不墜，綜觀上述利多，高盛研判金像電2021年獲利將大增50％以上。

外資估計，金像電每股純益由2020年的3.82元，將增長至2021年的5.78元，至2022、2023年分別提升至6.9與7.87元，獲利成長性優。

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