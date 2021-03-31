遊樂場所成為台灣消費者體驗、接觸、使用VR最頻繁的場合，根據資策會MIC調查，曾於主題樂園體驗VR的消費者比例，前五大依序為義大世界（29.7%）、六福村（28.9%）、九族文化村（13.6%）、麗寶樂園（12.8%）與劍湖山世界（12.6%），而VR室內遊樂場體驗比例前三大依序為宏達電VIVELAND（31.8%）、VR HOSON（13.2%）與VAR LIVE（12.4%），但資策會MIC也提醒，仍有兩成體驗者並不記得VR遊戲場的名稱，建議業者須持續強化品牌印象。

在公共場所體驗VR，硬體設備必須多人共用，每次不同使用者戴上VR硬體前，頭盔與控制器的清潔程度都會影響消費者體驗、回訪的意願，資策會MIC表示，在疫情影響下，民眾衛生意識有所提升，對實體接觸態度趨向於更保留也是一項阻力，第二大考量因素為「不希望與陌生人共用裝置（31.4%）」，第三名才是價格因素（30%）。

而未曾在遊樂場所體驗VR的消費者也還佔有近半，根據資策會MIC統計指出，最主要因素為缺乏機會或場合（43.6%），且全台灣不同區域消費者皆同，顯示業者須持續拓展接觸管道。

根據資策會MIC調查，43.5%消費者表達未來有意願在遊樂場域體驗VR、考慮中的消費者達45.4%，僅有一成無意願，資策會MIC表示，觀望中的消費者比例雖然偏高，但調查結果顯示遊樂場域型VR對消費者仍有吸引力，建議業者強化場域定位，積極爭取潛在客群。

(工商 )