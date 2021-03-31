巴西總統波索納洛今天簽署行政命令，將再貸款53億雷亞爾（約9.18 億美元）對抗新型冠狀病毒。巴西苦於疫苗短缺與醫療體系瀕臨崩潰，單日病故人數昨天創下3780人的新高。

路透社報導，目前巴西的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）單日死亡人數約占全球1/4，高於世上任何一個國家，而國內疫苗計畫因疫苗短缺而障礙重重。

波索納洛（Jair Bolsonaro）因防疫不力而飽受抨擊：他先是低估疫情嚴重性、對取得疫苗的努力嗤之以鼻，還公開反對防疫措施。

巴西財政部表示，這筆貸款將用來提升巴西衛生系統。將取得這筆經費的衛生部表示，款項將用在超過2600家公衛診所與增設病床。53億雷亞爾約合新台幣261億元。

許多巴西年長者今天在里約熱內盧州頂著豔陽大排長龍，就為接種疫苗。巴西原本希望能在本月取得4600 萬劑疫苗，但最後只拿到2200萬劑。

已退休的沙拉薩（Ira Salazar）說：「在大太陽下歷經這些折磨後，看看我是否能打到疫苗，但看來不太可能，情況非常混亂。」沙拉薩前面還排了超過100人。

巴西當局設法取得更多疫苗，近來正和美國協商「交換」。巴西將提早取得美國輝瑞（Pfizer）藥廠的疫苗，預計稍晚收到原本訂購的疫苗後，再還給美國。

法新社報導，一項研究指出，自第2波疫情肆虐以來，因染疫而須插管的巴西病患，死亡率超過8成。

研究提到，自今年2月15日以來，染疫插管病患的死亡率高達83.5%，遠超過墨西哥（73.7%）、英國（69%）、德國（52.8%）或義大利（51.7%），凸顯出巴西醫療系統已疲於應付大量湧入的病患，許多醫院已在崩潰邊緣。

在北部或東北部等較貧窮的地區，插管患者死亡率更高達90%。巴西每日平均逾2600人病故，是今年初的近4倍，迄今累計近31.4萬人病故，僅次於美國。

巴西克魯斯基金會（Fiocruz）研究員波沙（Fernando Bozza）告訴法新社：「這顯現出巴西醫療系統的脆弱，本就長年投資不足，如今又快被大量病患擊垮。」（譯者：陳怡君/核稿：曾依璇）1100331

(中央社)