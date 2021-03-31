連鎖餐飲集團六角(2732)2020年受新冠肺炎疫情衝擊，影響旗下「日出茶太Chatime」展店進度。展望2021年，隨著全球疫情漸獲控制，集團規畫加速展店、目標新展逾200家店，配合旗下餐食子公司王座據點汰弱留強，力拚營運表現重返2019年疫情前水準。

六角股價自1月底起漲，近日震盪走升，今（31）日開高後在買盤敲進下放量穩揚，最高勁揚4.78％至153.5元，創去年7月初以來近9月高點，截至午盤維持逾4％漲幅，領漲觀光類股。三大法人近期買賣超調節互見，本周迄今小幅調節賣超16張。

六角2020年合併營收41.7億元、年減15.85％，仍創歷史次高，惟毛利率42.16％、營益率5.73％雙創新低。加上業外虧損增加，使歸屬母公司稅後淨利1.25億元、年減達67.03％，降至近8年低點，每股盈餘（EPS）3.08元。董事會決議擬配息3元。

六角去年全球「日出茶太Chatime」據點營運受疫情影響，展店計畫亦因此遞延，去年12月起重啟展店，全年合計淨增約110家店，目前全球總店數約1100家。隨著全球疫情漸獲控制，集團今年目標新展逾200家店，子公司杭州瑞里則規畫自1850家拓增至2200家。

「日出茶太Chatime」目前在印尼、菲律賓、澳洲、加拿大等地規模較大，店數均突破百家，今年規畫加強法國及英國布局，目標明年自目前約50家店倍增至100家店。同時，昨日與帛琉總統家族Surangel & Sons集團簽署加盟合約，亦使國際環島策略成功再下一城。

而旗下餐食子公司王座去年因應疫情，對旗下品牌門市進行汰弱留強、合計認列閉店損失約2300萬，影響六角去年獲利表現。不過，隨著體質調整效益顯現，配合銀座杏子豬排、京都勝牛規畫各新展2～3家店，整體營運狀況可望改善。

(時報資訊)