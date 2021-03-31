屏東一名男子花65萬娶越南妹，但結婚不到6天對方就逃跑，讓他氣炸出錢懸賞「抓妻」，此事引起民眾關注「台越異國婚姻」的問題。一名網友分享與越南妻子結婚的歷程，指出他為愛奔赴越南10次，最終娶回嬌妻，並勸告大家婚前必問自己四件事，包括是否了解越南當地文化、想透過啥方式結婚、該怎麼面對歧視問題及兩人該怎麼溝通，讓網友看完狂推直呼，心態很正確。

一名男網友昨在PTT上發文分享，他與越南籍老婆結婚兩年，婚後育有1個小孩，特別的是，兩人不是透過仲介認識的，而是臉書上的共同朋友介紹的。當初經過幾個月的聊天，他鼓起勇氣拎個包就跑去從沒去過的越南。

男網友表示，他的口袋並不深，當初搭乘廉價航空來回4000元、簽證費1600元。每個月都去一次，來來回回竟為了追愛而去越南10多次。他並透露，老婆是越南華人會說中文，所以兩人溝通並無障礙，但至今仍常因文化差異而產生歧見。

男網友指出，透過仲介找老婆被坑殺的機率很高，因為仲介多希望客人能速戰速決，因此會介紹大量的女生給你，但他們其實也不太認識這些女生，而且1至3天就要決定老婆實在太倉促，根本沒有足夠的時間了解彼此，難怪會發生逃跑的事情。

男網友提到，如果覺得台灣女生眼光太高想轉戰越南，可試著從認識移工開始，又或者飛到越南當地旅遊幾天尋找機會，但千萬不要存著「物化女性」的想法，他就曾遇過丈夫認為妻子說中文不標準很丟臉，就不允許對方在公共場合大聲說話。

男網友表示，與越南老婆相處需要更多的耐心、關愛和溝通，她們遠嫁來台灣，離開原本熟悉的生活，有些的確是為了金錢，但丈夫的態度也許能改變她們的看法。因此若想娶越南老婆，建議先問自己四件事：「你去過越南嗎？了解當地文化？」、「想透過什麼方式與越南女生結婚」、「若有機會結婚該怎麼面對歧視」，以及「越南老婆價值觀跟你不同，該如何溝通」，網友看完狂推，讚原PO心態正確，愛與尊重很重要。

另有網友分享，曾看過小吃攤老闆透過仲介娶老婆，婚後很寵老婆，除了買金飾品給老婆，還將對方的爸媽都接來台灣照顧，因此老婆一直很用心幫忙小吃攤生意，還生了兩個可愛的孩子。雖然越南老婆非常漂亮又時髦，但看得出來很愛其貌不揚的丈夫，而岳父母中文不好也會幫忙端盤子，一家人相處和睦；反之，同事弟弟也娶了外配，但女生嫁過來後一直鬧，但老實說並不意外，因為要求人家年輕貌美，卻又把人當作傭人使用。

(中時新聞網)