侯昌明、曾雅蘭是演藝圈著名省錢夫妻檔，小倆口理財有術，日前傳出侯昌明豪砸6千萬，在台中精華地段買下兩戶豪宅，雄厚財力驚人，不過曾雅蘭則節目上透露，老公原本要把房子登記在她的名下，不過曾雅蘭拒絕，直到她上節目了解相關知識後，曾雅蘭才發現自己的擔憂都是不必要的，讓她相當後悔。
曾雅蘭近日登上節目《今晚開讚吧》，透露侯昌明原本要把新房子登記在她名下，不過曾雅蘭擔心如果自己繳不出房貸，最後會扛在她身上而拒絕，不過律師則講解：「貸款是先生的債務，先生去借的啊，房子可以登記太太的，但是借款人是先生啊」。
曾雅蘭聽完恍然大悟，了解到自己不會有要扛貸款的情況發生，讓她聽完後悔抱頭、作勢哭癱，曾雅蘭還直呼：「打我」，讓全場來賓都笑翻了。
侯昌明雖然是出了名的小氣，不過他其實理財有術，侯昌明除了豪砸1億買下台北市內湖區豪宅之外，侯昌明日前也傳出，在台中精華地段公益路，大手筆買下兩戶分別約70到80坪的豪宅，實價登錄每坪要價50至60萬元，兩戶總價就超過6千萬元，雄厚財力驚呆外界，對此，侯昌明則向媒體表示，他是跟有經驗的朋友一起投資，加上夫妻有意讓小孩在台中讀國際學校，因此開始有置產計畫。如今侯昌明除了投資房產，也和曾雅蘭一起發展副業，夫妻齊心吸金。
(中時新聞網)
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