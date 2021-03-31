樹林文化陸橋因使用率過低，2日至3日將陸續拆除大樑、樓梯，新北市預計今年再拆6座影響人行環境的陸橋。（新北市養工處提供）

樹林文化陸橋因使用率過低，2日至3日將陸續拆除，大安路部分路段將實施夜間封路，民眾需改走保安街一段、八德街及復興路。（新北市養工處提供）

新北市樹林區文化陸橋已有數十年歷史，因使用率低，去年實施封閉，新北市養工處近期將辦理拆遷，封閉大安路、文化街口進行拆除作業。養工處表示，文化陸橋使用率低，公所維護成本高，又佔用行人道空間，依規定辦理拆除，另外上半年確定拆除樹林區坡內陸橋、新店景秀陸橋、三峽光明陸橋，今年預計拆除6座以上人行陸橋。

樹林區公所指出，文化陸橋現況使用率過低，樓梯墩柱占據大部分人行道空間，每年都需花費近10萬元維修，與養工處交通局、警察局及地方民意代表會勘後，透過試辦封閉陸橋，並依照「新北市人行陸橋存廢SOP」程序，2日夜間11時將執行封路，拆除陸橋大樑、樓梯。

養工處表示，文化陸橋拆除作業在3月24日起展開拆除作業，預計利用清明假期於4月2日至3日每日夜間23時至翌日上午6時拆除陸橋大梁。屆時大安路部分路段（保安街一段至八德街）將實施夜間封路，民眾需改走保安街一段、八德街及復興路。其餘拆除及復舊階段將不會占用車道，全部工程預計於4月8日前完工。

養工處表示，文化陸橋是新北市升格以來拆除的第31座人行陸橋，拆完後全市將剩下123座人行陸橋，今年市府將持續評估拆除包括樹林區坡內陸橋、新店區錦秀陸橋、三峽區光明陸橋等6座以上使用率低且影響人行環境的陸橋，落實人本環境的施政目標。

(中時 )