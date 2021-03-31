台中后里一間回收廢橡膠工廠1個月內連燒5次，不僅造成嚴重空汙，也引發當地居民怒火。市府相關單位聯合稽查，連續開罰共計650萬元，並點名業者疏於管理廢棄原料而失火，汙染環境情節重大，31日強制斷水斷電，同時出動重機具拆除，預定2個工作天拆畢。

都發局31日聯合環保局、消防局等相關單位強制拆除后里內東路農地違建工廠，出動大型恐龍嘴、燒焊車等共4台各式機具及人員共約11人，現場由指揮官指揮切斷電源水源後開拆。

都發局說明，本案為既存違建，座落於區域計畫山坡地保育區內，因多次廢棄原料起火，造成空氣汙染情節重大；該違建部分鐵皮部分混凝土構造，面積約1390平方公尺，高度約6公尺，經通知限期拆除改善，仍未完成改善，

都發局預定2個工作天拆除完畢，並呼籲，農地使用應依農地及建築相關法規，申請使用許可及建築執照，市府將貫徹公權力依法行政，維護農地合法使用及環境安全。

后里這間橡膠工廠2月20日凌晨發生火災，連燒超過7小時才撲滅，之後再起火4次，分別是2月26日、3月7日、3月13日、3月28日，引發當地居民怒火。消防局懷疑有人蓄意縱火，環保局也不除業者藉火災之名非法處理廢棄物，已蒐集相關事證，函請警察及消防機關調查。

環保局針對橡膠工廠引發空汙，先是依違反空氣汙染防制法第32條規定，處500萬元罰鍰，之後兩度稽查發現燃燒散佈明顯空氣汙物，分別再加重裁罰60萬及90萬元，累積650萬元。

(中時 )