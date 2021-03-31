星宇航空因應2021年下半年度之航班規劃與交機時程，以及後疫情時代航空旅遊業復甦後之部門人力需求預作準備，今日宣布展開空、地勤人才儲備招募，規劃開出約127項職缺，包含客艙組員、資訊、機務、營業、客服、機場運務及內勤行政等，也歡迎應屆畢業生加入星宇航空的團隊。

星宇航空執行長翟健華表示：過去一年全球航空業受疫情重創，許多航空相關產業執行人力調整措施，而這段期間，星宇航空帶領每位員工一同度過疫情，利用疫情期間優化各項作業流程，持續各項基礎建設並擴展航線佈局，如今漸可看到航空市場復甦的跡象，期盼能延攬對航空業抱持熱情的人才加入，著手迎接航空旅遊市場的復甦。

星宇航空配合機隊成長及航線擴張的規劃，計劃招募超過200名儲備客艙組員，並首次開放應屆畢業生應徵，依有無空服經驗區分為3項職缺，分別為：座艙長專班、具客艙組員經驗及無客艙組員經驗。此次特開座艙長專班職缺，瞄準具國際航線單走道機型全艙帶班或雙走道機型單一艙等帶班2年以上經驗者，加強培訓成為空服團隊領袖，指揮調度客艙安全及服務工作，掌握組員勤務表現、異常狀況及旅客意見處理。

座艙長專班及具2年以上空服經驗組員之甄試，預計於今年4月起陸續展開，需通過視訊面試、現場徵試及體格檢查，報到時間為今年第三季起陸續報到。無客艙組員經驗職缺規劃在今年第三季甄試，流程包含現場初／複試、體格檢查，並預計今年第四季起分批報到。

除了客艙組員招募，星宇航空另開出124項地勤職缺，領域包含人資、財務、營運、法務、營業、客服、總務、保全、運務、機務、資訊。星宇航空除希望延攬業界有經驗者加入團隊，提供不同角度的見解及作法，也歡迎應屆畢業生投遞履歷，加入培訓成為優秀的航空新鮮人。

星宇航空亦肩負為台灣民航產業培養專業技術人才的使命，首度招募培訓維修機械員，開放專科以上理工相關科系畢業、飛機維修科系的有志青年報名，錄取後接受為期約4~6個月的基礎訓練課程，包含航機構造知識、維修相關理論及實務演練，通過考試及適職評估後，成為星宇航空機務團隊的一份子，共同維護旅客的飛行安全。

(中時 )