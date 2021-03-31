一名經營汽車經銷商的吳姓女子，昨晚到新北巿泰山區某超商，欲購買「第二件6折」巧克力，卻與廖姓女店員發生激烈口角，吳女不但出手怒扯對方名牌，更怒嗆「來告我啊！我全身愛馬仕沒差」，廖女不堪受辱，下班後直奔派出所提告，但事發至今吳女卻神隱，不僅手機不接，就連經營的車行也大門深鎖。

吳女昨晚到泰山區某超商想購買「第二件6折」巧克力，當時只有廖姓女店員一人當班，店裡又有其他消費者，要吳女稍等後，便繼續替其他客人結帳，孰料吳女竟當場暴怒，狂跳針「第二件6折是什麼啦？」下秒更直接扯下廖女名牌，「沒關係妳告我啊！我最愛打官司了，我花了一兩百萬打官司，我全身愛馬仕我哪有什麼差。」

吳女生活富裕，IG中可見她的客廳滿滿的愛馬仕、名牌精品。（圖／翻攝自IG）

據《ETtoday新聞雲》報導，廖女氣不過，下班直奔派出所對吳女提告恐嚇罪嫌，但吳女事發後卻神隱，不僅關閉臉書、手機沒接，也未到派出所做筆錄，經營的二手車行今日也大門深鎖。

今年44歲的吳女家住新北市泰山區，經常透過IG分享買賣車成交的日常，從照片中可以看見她不僅一身名牌，家中客廳更堆滿愛馬仕商品，不僅從頭到腳都是愛馬仕外，脖子還披著上萬元的LV圍巾，看得出經濟雄厚。

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(中時新聞網)