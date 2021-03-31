總統蔡英文因2019年競選連任期間，被爆出「假博士」爭議，台北地檢署認為彭文正在YouTube「政經關不了」的言論未經合理查證，31日依妨害名譽罪起訴彭文正。消息曝光後，臉書粉專「政經關不了」指出將全面還擊；至於如何反擊，彭文正受訪時笑說「要問小編」，而自己是滿心歡喜、求仁得仁。

總統蔡英文因2019年競選連任期間，被爆出「假博士」爭議，蔡不滿台大法律系名譽教授賀德芬、媒體人彭文正、教授林環牆等人質疑其博士論文作假，控告3人妨害名譽。

北檢起訴指出，彭文正2019年4月22日因民視節目「政經看民視」錄影中遭無預警停播，彭自認係針貶時事得罪執政當局所致，且停播後嚴重影響收入，對總統蔡英文心生怨懟，對此表示抗議並謀求生路，於2019年5月1日在網路製播「政經關不了」，開始對蔡總統負面新面大肆報導，質疑蔡博士學位；且彭明知蔡已確實完成倫敦政經學院博士論文，並已針對質疑提出事證駁斥身為資深媒體人竟未經進一步查證，為報私怨，且為了網路節目更高的訂閱數及點閱率，進而增加收益，一再謾罵蔡英文，另於臉書貼文攻擊蔡。

此事經新聞報導後，粉專「政經關不了」寫下，「政治審判，我們會全面還擊！」

今日中午，接受TVBS節目「新聞州齊表」專訪時，被問到要怎麼還擊，彭文正笑說，這要問小編，而他自己是滿心歡喜、求仁得仁。

(中時新聞網)