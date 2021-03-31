撕除小廣告全民一起來。揮別連續5年成果豐碩的「制勝先撕」，新北市環保局推出嶄新企劃「集撕廣益」，今年撕除廣告可兌換贈品及摸彩券的重量降到0.5公斤(約60張A4紙)，更採將小廣告拍照上傳即可在線上領取抽獎券的便民方式，以及違規電話累積達標再加碼獎項。活動於明(4/1)日起至11月底，每季還會抽出大獎，獎項包括Switch、AirPods Pro及平板電腦等，總獎額達8萬4000元，讓民眾多撕好處多多。

「集撕廣益」活動一撕小廣告秤重抽大獎活動流程圖。 新北市政府提供

「集撕廣益」活動2，拍照上傳 抽大獎換好禮活動流程圖 新北市政府提供

環保局表示，「集撕廣益」撕除違規小廣告共分為兩活動。活動一，只要撕除0.5公斤小廣告即可兌換1包衛生紙，還可以額外獲得1張摸彩券，活動結束後即有機會抽中1萬元禮券，而獎項共有26項，活動金額高達3萬元。另為鼓勵認真撕除小廣告的市民朋友，活動期間撕除違規廣告量累積前3名的達人還可額外獲得1萬、8000及5000元禮券。

活動二則是邀請民眾一起拍照採證，在撕除任何一張小廣告前，對違規廣告拍攝3張照片(正面、背面及路旁門牌或電桿號) ，並以Google帳號登錄上傳至指定網站(https://forms.gle/JGa77yr2Euwft8By8) ，審核通過後可獲得1組線上摸彩序號，即可參加每季抽好禮活動。活動二共有3次中獎機會，越早上傳，中獎機率越高。如：4至6月上傳的照片，將於7月抽出SONY藍芽音響及Switch Lite；4至9月上傳的照片，將於10月抽AirPods Pro；4至11月上傳的照片，將於12月抽出年度大獎Switch。

此外，為號召更多市民朋友上傳不重複的小廣告照片，環保局也啟動累積達標加碼獎項的活動，只要違規電話號碼上傳累積達50支、100支及200支時，將分別增加智慧手錶、手機用全景攝影機及平板電腦獎項，活動截止後未中獎的民眾也別氣餒，環保局將準備神秘小禮物給辛苦採證違規小廣告的民眾。

環保局表示，今日也特別頒發109年「制勝先撕」違規廣告物撕除達人前三名感謝狀及獎勵金，前三名分別獲得1萬、8000及5000元禮券，而三名達人的撕除量共逾2000公斤，佔民眾撕除量的20%。活動現場也抽出109年撕小廣告摸彩活動的13名幸運得獎民眾，環保局非常感謝參與撕除小廣告的市民朋友為新北市容環境所做的努力。

經統計，109年違規小廣告的撕除量約339萬張，相較108年552萬張減少約40%，其中民眾於109年的撕除量佔36%，較前108年之33%多，顯示民眾積極參與下，小廣告的數量已有效下降。另經統計109年度「致勝先撕」活動，民眾共累積撕除10,210公斤的違規小廣告，堆疊後高度相當於2.5棟臺北101大樓，相當驚人。

環保局表示，打擊違規小廣告除了立即撕除外，對於違規張貼行為人得依廢棄物清理法可處1200元到6000元罰鍰，另依電信法可處停話6個月以上處分，新北市於109年依廢棄物清理法共開罰1484件、依電信法共停話756件。自108年起更與地政局合作，由環保局蒐集事證後移案給地政局，即可依不動產經紀業管理條例處6到30萬元罰鍰，至今已移案130件，跨局處合作加倍打擊違規小廣告。

環保局提醒，違規小廣告除了張貼行為違法，內容也常誇大不實，民眾可以不看、不買、幫忙撕除外，若進一步協助拍照採證，除可以抽大獎，環保局也採啟動追查機制辦理停話或是移案給地政局重罰，民眾幫忙採證，打擊小廣告的力道會大幅提升。

(中時新聞網)