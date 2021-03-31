陳吉仲哽咽談藻礁　柯文哲酸：內心慚愧？

農委會主委陳吉仲昨受邀赴中興大學討論觀塘三接案時，發言時一度哽咽，表示興大許多老師都罹患肺腺癌，顯示中南部民眾飽受空汙危害。對此，台北市長柯文哲開酸，「他是內心很慚愧還是怎樣？」並反問若把藻礁挖掉肺癌就會減少？邏輯是什麼？
由中興大學主動發舉辦的「啟動溝通，共尋雙贏方案」座談作登場，吸引不少官、學界參與，農委會主委陳吉仲在發言時一度哽咽，他強調，興大許多老師都罹患肺腺癌，顯示中南部民眾飽受空汙危害，政府絕不會以空汙問題就不管藻礁，將尋求多贏。
柯文哲指出，他是內心很慚愧還是怎樣？現場媒體追問，藻礁議題與農委會業務無關，柯再稱「我不曉得，你是覺得他內心很慚愧所以？」柯文哲也反問，所以把藻礁挖掉肺癌會減少嗎？這邏輯是？
此外，北市近年都更案件占了全台57％，後續衍生的廢棄物傳出北土南送的狀況，造成南部地區產生污染，對此，柯文哲表示，廢棄物是大問題，營建廢棄物到底要倒在哪裡，呼籲中央應全國的統一調度，不然有時候因為每個地方、全國發展營造不平均，所以廢土的確會有調派問題，這問題需要解決。
(中時 )
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